NZS se je odločila: v Sloveniji do konca marca brez nogometa!

Pred ljubitelji nogometa v Sloveniji so zahtevni časi. Pandemija koronavirusa je z nogometnih igrišč pregnala nogometaše, s tribun pa gledalce. Krovna zveza je v četrtek sporočila ukrep, ki ga je bilo v poplavi odpovedi športnih dogodkov tudi za pričakovati.

"Nogometna zveza Slovenije z današnjim dnem prekinja vsa tekmovanja pod svojim okriljem, potem ko je Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) včeraj razglasila pandemijo koronavirusa, po vsej Sloveniji pa se s ponedeljkom zapirajo tudi vse izobraževalne ustanove.

NZS je ocenila, da je morebitno tveganje okužbe previsoko, da bi se nogometna tekmovanja nadaljevala, zato je z današnjim dnem prekinila vsa tekmovanja pod svojim okriljem, poleg tega NZS priporoča tudi prekinitev vseh treningov za vse mlajše in mladinske selekcije.

Ukrep za zdaj velja do konca marca, delovanje NZS na preostalih področjih pa bo med tem časom potekalo nemoteno, vendar v skladu s priporočili in odredbami države. Ker se razmere hitro spreminjajo, bomo še naprej pozorno spremljali situacijo in v skladu s tem sprejemali nadaljnje ukrepe," se glasi sporočilo nogometne zveze. Ligaški nogomet bo tako do konca meseca miroval, usoda prijateljskih reprezentančnih tekem Slovenije, ki naj bi se konec meseca pomerila s Turčijo (v Ljubljani pred praznimi tribunami) in Albanijo (v Kopru pred praznimi tribunami), pa ostaja negotova.

Takšna je bila tudi želja prvoligaških klubov

Prvi mož sindikata SPINS Dejan Stefanović se je posvetoval s kapetani prvoligaških klubov. Foto: Vid Ponikvar Pobudo, kako si želi prekinitev klubskih aktivnosti v Sloveniji, je nekaj ur pred odločitvijo NZS predstavil predsednik Sindikata profesionalnih igralcev nogometa Slovenije (SPINS) Dejan Stefanović. Javnost je obvestil o pozivu kapetanov prvoligaških ekip, kako bi najraje videli, da bi se zaradi preteče nevarnosti koronavirusa prekinile vse aktivnosti v klubih: ''Člani SPINS so v strahu pred širjenjem koronavirusa v garderobah. Po posvetu s kapetani prvoligaških klubov smo mnenja, da je treba v najkrajšem možnem času prekiniti vse aktivnosti v klubih. Več sledi po posvetu z Nogometno zvezo Slovenije,'' je dal vedeti, kako se bo sindikat SPINS o pereči tematiki posvetoval s krovno nogometno organizacijo, vodstvom Prve lige Telekom Slovenije.

Uvodna tekma 26. kroga Prve lige Telekom Slovenije bi se morala po prvotnem načrtu igrati v petek pred praznimi tribunami stadiona ŽAK v Spodnji Šiški med Bravom in Triglavom (ob 15. uri), a je dvoboj prestavljen.

Bravo, ki je na zadnji tekmi v Ljudskem vrtu premagal Maribor, bi moral v uvodni tekmi 26. kroga v petek gostiti Triglav, a dvoboj ne bo odigran. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

V Sloveniji sta bila za ta mesec predvidena še dva kroga državnega prvenstva (26. krog od 13. do 15. marca in 27. krog od 20. do 22. marca), vmes (18. marca) pa bi morali biti odigrani prvi polfinalni tekmi pokala Slovenije v Radomljah in Kidričevem. Podobno je tudi drugje. V Italiji bodo denimo nogometni klubi mirovali vsaj do 3. aprila, v Španiji so nedavno odpovedali dva kroga ...