NZS se je odločila: stadioni Prve lige Telekom Slovenije zapirajo vrata!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski prvoligaški stadioni bodo do nadaljnjega na tekmah Prve lige Telekom Slovenije samevali.

Slovenski prvoligaški stadioni bodo do nadaljnjega na tekmah Prve lige Telekom Slovenije samevali. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Nogometna zveza Slovenije (NZS) se je zaradi nevarnosti širjenja okužb z novim koronavirusom na kolegiju predsednika odločila za igranje tekem brez gledalcev. "Ukrep se nanaša zlasti na tekme Prve lige Telekom Slovenije in prihajajoči marčevski reprezentančni tekmi s Turčijo v Ljubljani in Albanijo v Kopru," so pojasnili pri NZS.

NZS je tako sledila navodilom Sveta za nacionalno varnost, ki je na ponedeljkovi seji sprejel ukrepe za preprečevanje širjenja okužb z novim koronavirusom. Ti se nanašajo tudi na javne prireditve, kjer se pričakuje več kot 500 gledalcev. Odredba o prepovedi zbiranja na javnih prireditvah pa je stopila v veljavo danes. V 26. krogu Prve lige Telekom Slovenije bodo odigrane tekme v Ljubljani (petek - Bravo proti Triglavu), Sežani (sobota - Tabor proti Olimpiji), Kidričevem (sobota - Aluminij proti Muri), Domžalah (sobota - Domžale proti Mariboru) in Celju (nedelja - Celje proti Rudarju).

"Zato se je NZS odločila, da uvede predlagane ukrepe tudi na vseh tekmah v celoti, saj na ta način dajemo prednost odgovornemu ukrepanju v želji po zaščiti najbolj izpostavljenih skupin," pravijo pri NZS.

Kaj je o zaprtju stadionov povedal športni direktor Domžal Matej Oražem:

Dodajajo, da bosta brez gledalcev potekali tudi tekmi slovenske nogometne reprezentance v Ljubljani proti Turčiji (27. marca) in v Kopru proti Albaniji (30. marca).

"Ukrepi pa ne vplivajo na izvedbo televizijskih prenosov ligaških in reprezentančnih tekem ter udeležbo medijev na tekmah. V izogib nepotrebni pretirani izpostavljenosti akterjev in predstavnikov medijev bo po tekmah organizirana le novinarska konferenca, medtem ko posameznih izjav za medije in mešanih con ne bomo organizirali," pojasnjujejo pri NZS ter klubom svetujejo, da v znak opozarjanja na ukrepe za preprečevanje širjenja okužb s koronavirusom izpustijo protokol rokovanja pred tekmo.

Tudi na prijateljskem obračunu proti Turčiji in Albaniji ne bo gledalcev. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Kupci vstopnic naj se obrnejo na NZS

Kar zadeva kupce vstopnic za tekmo s Turčijo, pri NZS svetujejo, da se za nadaljnje informacije obrnejo na NZS, medtem ko bodo kupci paketov za tekmi s Turčijo in Portugalsko do vračila kupnine upravičeni šele po tekmi s Portugalsko, kot je objavljeno v splošnih pogojih nakupa.

Ukrep o tekmah brez gledalcev velja do preklica, NZS, ki je klubom že poslala navodila za preprečevanje okužb, pričakuje, da bodo klubi in društva dosledno upoštevali navodila, obenem pa poziva organizatorje tekem, da spremljajo in upoštevajo aktualna obvestila Nacionalnega instituta za javno zdravje, saj se razmere hitro spreminjajo.

Že pred tem so se v kar nekaj državah odločili za podobne ukrepe na nogometnih tekmah, v Evropi najbolj ogroženi Italiji pa so celo popolnoma prepovedali igranje prvoligaških tekem do 3. aprila, poroča STA.