Olimpija in Celje polnita žepe tekmecem v 1. SNL. In to kako!

V tej sezoni gre Olimpiji in Celju zelo dobro. Oba sta se uvrstila v izločilni del konferenčne lige, njuna uspeha pa bosta po zaslugi solidarnostnih sredstev UEFA napolnila tudi žepe njunih tekmecev v 1. SNL. Vsak izmed preostalih osmih prvoligašev (Maribor, Koper, Bravo, Mura, Primorje, Radomlje, Domžale in Nafta) bo tako spomladi prejel 357.850, drugoligaški klubi pa bodo bogatejši za 31.575 evrov. To pa še ni vse …

Celjane podobno kot Ljubljančane čez dva tedna čaka prvi nastop v izločilnem delu. Celje bo gostilo ciprski Apoel, Olimpija pa gostovala v Banjaluki pri Borcu. Foto: Jure Banfi Kdo pravi, da se v prvi ligi ne splača tekmovati? Nogometaši Olimpije in Celja so si z uspešnimi nastopi v konferenčni ligi zagotovili večmilijonski zaslužek, ki jih bo prišel še kako prav pri delovanju kluba in izvajanju načrtov v prihodnosti. Ker pa se Evropska nogometna zveza (UEFA) že dolgo trudi, da bi imeli od uspešnih nastopov klubov v Evropi koristi tudi njihovi stanovski kolegi, ki ne nastopajo na tako odmevnih odrih, z velikim zadovoljstvom uspešne nastope Olimpije in Celja pozdravljajo tudi njihovi prvoligaški tekmeci v Sloveniji.

Mnogi izmed njih bodo namreč zaradi zmajev in grofov iz naslova solidarnostih sredstev UEFA prejeli finančni znesek, ki jim bo omogočil bistveno lažje delovanje, saj bo pokril dobršen delež proračuna.

Prvoligašem dobra tretjina milijona evrov

Na Nogometni zvezi Slovenije so pojasnili, kako je UEFA za obdobje med letoma 2024 in 2027 uvedla nov sistem razdelitve solidarnostnih sredstev za klube, ki ne sodelujejo v evropskih klubskih tekmovanjih. Upoštevata se dva kriterija. Sredstva bodo tako razdeljena po dveh ključih.

Prvi zneski prihajajo z naslova Access list share, po katerem prejme Slovenija, ki na evropski lestvici zaseda 26. mesto, 3,368 milijona evrov. Če prejemki iz Access list share presegajo 3,5 milijona evrov, lahko klubi del sredstev po želji razdelijo tudi med drugoligaške klube; če pa sredstva ne presegajo 3,5 milijona evrov, se lahko med klube 2. SNL prerazporedi največ do 15 odstotkov teh sredstev. Foto: NZS UEFA bo po prvem kriteriju (Access list share – 70 odstotkov, skupno 180,6 milijona evrov) med preostalih osem klubov 1. SNL v marcu in aprilu razdelila 3,368 milijona evrov. Vsak izmed preostalih osmih prvoligašev (Maribor, Koper, Bravo, Mura, Primorje, Radomlje, Domžale in Nafta), ki v tej sezoni ni nastopal v ligaškem (skupinskem) delu evropskega tekmovanja, bo tako spomladi prejel 357.850, vsak izmed 16 drugoligaških klubov pa bo bogatejši za 31.575 evrov.

Junija pa čaka slovenske nogometne klube še nova "nagrada". Takrat bodo razdeljeni zneski iz razdelitve po drugem kriteriju (Competitive balance share – 30 odstotkov, skupno 77,4 milijona evrov). V njem se sredstva delijo med prvoligaške klube glede na višino sredstev, ki jih prejme najuspešnejši klub v skupinskem (ligaškem) delu evropskih tekmovanj.

NZS je ponudila primer. Če bosta Olimpija oziroma Celje denimo v tej sezoni v Evropi zaslužila šest milijonov evrov, bo UEFA desetino zneska, v tem primeru bi to znašalo šeststo tisoč evrov, razdelila med preostalih osem prvoligašev, ki niso nastopili v glavnem delu evropskega tekmovanja. Vsak izmed njih bi tako prejel 75 tisoč evrov. Klubi morajo za pridobitev sredstev izpolnjevati določene kriterije, ki se bodo preverjali skozi sistem licenciranja.

UEFA tako z zdajšnjo sezono 2024/25 prehaja na sprotna izplačila solidarnostnih sredstev, kar pomeni, da bodo klubi v koledarskem letu 2025 prejeli izplačila tako za prejšnjo sezono (po prejšnji razdelitvi) kot tudi za aktualno sezono.

Nogometna zveza Slovenije je predstavila nove kriterije za razdelitev solidarnostnih sredstev UEFA. Foto: Bor Slana/STA

Sredstva izključno klubom 1. SNL

Solidarnostna sredstva UEFA bodo zagotovo razveselila slovenske klube, njihove blagajne bodo bogatejše za vsej prej kot simbolične zneske. "Do te sezone je Nogometna zveza Slovenije solidarnostna sredstva UEFA namenjala izključno delu z mladimi. Namenjala jih je zlasti klubom, ki nastopajo v prvi in drugi mladinski ligi. Poleg Slovenije je tako ravnal le še Luksemburg. Od te sezone pa je drugače. UEFA je spremenila sistem in povečala sredstva, ki so zdaj izključno namenjena klubom prve lige," je na Brdu pri Kranju pojasnil Marko Čepelnik, vodja področja klubskega nogometa pri NZS.

Tako so bila razdeljena solidarnostna sredstva UEFA za sezono 2023/24. Foto: NZS

Prva liga Telemach se bo sicer nadaljevala konec tedna, ko bo na sporedu uvodni spomladanski krog. Začel se bo v soboto ob 15. uri v Celju, kjer bo gostoval Bravo. Po zaslugi Celjanov (in nogometašev Olimpije) bo mladi ljubljanski klub tako kot preostali prvoligaši spomladi bogatejši za slabih 358 tisoč evrov, junija pa se jim obeta še novo nakazilo. Pa naj še kdo reče, da se ne splača biti nogometni prvoligaš.