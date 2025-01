Spomladanski del 1. SNL se bo začel prihodnji konec tedna. Zato so številni slovenski prvoligaški klubi odigrali generalke. Prvak Celje je z 2:0 ugnal Široki Brijeg, Koper je v predzadnji pripravljalni tekmi ugnal Sarajevo z 2:1, z enakim rezultatom je Mura premagala Aluminij. Radomljani so odigrali kar dve tekmi in doživeli razočaranje. Proti Opatiji so remizirali (0:0), Orijent pa jih je odpravil kar s 4:1. Nafta se je v generalki proti madžarskemu partnerskemu klubu ZTE razšla z 1:1.

Prvoligaški klubi se na nadaljevanje sezone pripravljajo v različnih državah. Jesenska prvakinja Olimpija je v Španiji, Maribor in Mura sta bili v Turčiji. Celje, Primorje in Radomlje so na Hrvaškem, Bravo je bil na Malti, kjer so trenutno Domžalčani, Koper in Nafta pa se večinoma pripravljata doma.

Prvak Celje je v Umagu premagal Široki Brijeg. Trener Albert Riera je ponudil priložnost 22 nogometašem. V polno sta v drugem polčasu merila francoski novinec Logan Delaurier-Chaubet (z bele točke) in Tamar Svetlin, Svit Sešlar pa je v prvem delu zastreljal 11-metrovko. Da je mreža Celjanov ostala nedotaknjena, je v veliki meri zaslužen Ricardo Silva. Portugalski vratar, ki je branil v drugem delu, je namreč v zadnji minuti ubranil strel z bele točke.

Generalka uspela! Za zmago zadela Delaurier-Chaubet (11m) in Svetlin, Silva je v zadnji minuti obranil enajstmetrovko. 👑⚽️ pic.twitter.com/33m4qsIhvw — NK Celje (@NKCelje) January 25, 2025

Celjani so v prvem polčasu nastopili v postavi Rozman, Kavčič, Dulca, Tutyškinas, Kouter, Lhernault, Eguaras, Sešlar, Matko, Iosifov in Edmilson, v nadaljevanju so zaigrali še Silva, Nieto, Nemanič, Vuklišević, Karničnik, Zabukovnik, Svetlin, Sorensen, Kvesić, Delaurier-Chaubet in Noordanus.

Koprčani so v Rovinju ugnali Sarajevo, ki ga je v prejšnji sezoni vodil Simon Rožman, položaj športnega direktorja pa je opravlja nekdanji kanarček Senijad Ibričić. Kanarčki so zmagali z 2:1, oba zadetka je prispeval Deni Jurić. Avstralski Hrvat je sicer najboljši strelec Kopra v tej sezoni, v 1. SNL je dal sedem zadetkov.

Mura je generalko odigrala v Kidričevem in na umetni travnati podlagi premagala jesenske prvake 2. SNL Aluminij z 2:1. Za črno-bele, ki so ostali brez ameriškega investitorja Georga Junčaja, sta zadela Amadej Maroša in Gal Kurež.

Radomljani so v soboto ostali brez zmage proti hrvaškima tekmecema. Foto: Aleš Fevžer

Radomljani so v Umagu odigrali dve tekmi. Dopoldan so remizirali s hrvaškim drugoligašem Opatijo (0:0), popoldan pa ostali praznih rok proti Orijentu (1:4) in doživeli najvišji letošnji poraz.

Generalko pred nadaljevanjem prvenstva je odigrala tudi Nafta. V Lendavi se je s partnerskim klubom ZTE razšla brez zmagovalca (1:1), mrežo madžarskega tekmeca pa je zatresel kapetan Zoran Lesjak.

Olimpija

Datum Tekma Strelci za Olimpijo 20. 1. Olimpija : Slask Vroclav (Pol/1) 2:0 Florucz, Sualehe 23. 1. Olimpija : Real Murcia Imperial (Špa/5) 6:1 Durdov 3, Agba 2, Boultam 24. 1. Olimpija : Krivbas (Ukr/1) 0:1 /

Maribor

Datum Tekma Strelci za Maribor 9. 1. Maribor : Istra 1961 (Hrv/1) 2:1 Soudani, Grlić 16. 1. Maribor : Dinamo Kijev (Ukr/1) 0:2 / 20. 1. Maribor : TSC Bačka Topola (Srb/1) 4:3 Tetteh 2, Ž. Repas 24. 1. Maribor : Jagiellonia Bialystok (Pol/1) 0:2 / 24. 1. Maribor : Zimbru (Mol/1) 0:4 /

Koper

Datum Tekma Strelci za Koper 11. 1. Koper : Tekstilac Odžaci (Srb/1) 3:2 Groznica 2, Omladič 18. 1. Istra 1961 (Hrv/1) : Koper 6:0 / 25. 1. Koper : Sarajevo (BiH/1) 2:1 D. Jurić 2 26. 1. Koper – Rukh Viniki (Ukr/1)

Celje

Datum Tekma Strelci za Celje 18. 1. Celje : Osijek (Hrv/1) 2:2 Kvesić, Sešlar 25. 1. Celje : Široki Brijeg (BiH/1) 2:0 Delaurier-Chaubet, Svetlin

Bravo

Datum Tekma Strelci za Bravo 8. 1. Bravo : Kaiserslautern (Nem/2) 0:4 / 17. 1. Bravo : Hartberg (Avt/1) 0:2 / 24. 1. Bravo : Rukh Viniki (Ukr/1) 0:0 /

Mura

Datum Tekma Strelci za Muro 8. 1. Mura : Crvena zvezda (Srb/1) 2:4 Vizinger, Diogo Bezera 11. 1. Mura : Austria Dunaj (Avt/1) 1:2 Domjan 14. 1. Mura : Cracovia Krakov (Pol/1) 2:1 Pišek, Maroša 14. 1. Mura : Lokomotiv Leipzig (Nem/4) 3:3 Domjan 2, Lewis 17. 1. Mura : Železničar Pančevo (Srb/1) 1:4 Jovićević 25. 1. Aluminij (Slo/2) : Mura 1:2 Maroša, Kurež

Primorje

Datum Tekma Strelci za Primorje 8. 1. Rijeka (Hrv/1) : Primorje 1:1 Suljanović 12. 1. Gorica (Hrv/1) : Primorje 1:1 Babin 15. 1. Lokomotiva Zagreb (Hrv/1) : Primorje 0:0 / 17. 1. Slaven Koprivnica (Hrv/1) : Primorje 4:0 / 26. 1. Primorje – Široki Brijeg (BiH/1)

Radomlje

Datum Tekma Strelci za Radomlje 10. 1. Radomlje : Sesvete (Hrv/2) 2:2 Cukon, Vučenović 14. 1. Radomlje : Rijeka (Hrv/1) 1:0 Vokić 17. 1. Radomlje : Triglav Kranj (Slo/2) 2:1 Kukovec, Gajzler 20. 1. Radomlje : Tekstilac Odžaci (Srb/1) 2:0 Martinčič, Vučenović 21. 1. Radomlje : Fehervar (Mad/1) 1:2 Davidović 25. 1. Radomlje : Opatija (Hrv/2) 0:0 / 25. 1. Radomlje : Orijent (Hrv/2) 1:4

Domžale

Datum Tekma Strelci za Domžale 14. 1. Domžale : Osijek (Hrv/1) 1:2 Kranjčič 18. 1. Domžale : Bistrica (Slo/2) 2:1 Burić 2 23. 1. Domžale : Austria Celovec (Avt/1) 1:2 Kranjčič 24. 1. Domžale : WSG Tirol (Avt/1) 1:0 Rantuša Lampreht

Nafta

Datum Tekma Strelci za Nafto 10. 1. Nafta : Bistrica (Slo/2) 6:3 Csoka 3, Kadrić, Božičković, Lesjak 18. 1. Nafta : Kozarmisleny (Mad/2) 4:3 Kadrić 3, Kalnoki-Kis 25. 1. Nafta : ZTE (Mad/1) 1:1 Lesjak

