Po vsega pol leta je konec sodelovanja med ameriškim vlagateljem in prvoligašem iz Murske Sobote, NŠ Mura. Predsednik kluba Robert Kuzmič in George Junčaj sta podpisala sporazum o prekinitvi sodelovanja. Mura tako ponovno stopa na samostojno pot.

"V poletnih mesecih preteklega leta smo v NŠ Mura stopili na novo pot z ameriškim poslovnežem Georgom Junčajem, ki je prevzel večinski delež podjetja Nogometni management Mura d.o.o., upravljavca naše članske ekipe. Skupaj smo si zadali ambiciozne cilje, tudi ponovno postaviti Muro na evropski nogometni zemljevid in pri tem ostati zvesti našim koreninam, slovenskemu nogometnemu prostoru ter domačim igralcem," se začne petkovo sporočilo za javnost, ki smo ga prejeli iz NŠ Mura.

George Junčaj (desno) Foto: NŠ Mura "Vendar pa smo v zadnjih tednih ugotovili, da se naše vizije o prihodnosti kluba precej razlikujejo. Po tehtnem razmisleku smo sprejeli odločitev, da se razidemo, zato sta predsednik kluba Robert Kuzmič in gospod George Junčaj podpisala sporazum o prekinitvi sodelovanja. Ob tej priložnosti se gospodu Junčaju zahvaljujemo za sodelovanje in mu želimo veliko uspeha na njegovi nadaljnji poslovni in športni poti."

"S to odločitvijo Mura ponovno stopa na samostojno pot, kar prinaša tako nove izzive kot nove priložnosti. Pred nami so pomembne naloge, med prvimi so stabilizacija kluba, določitev novih ciljev za tekočo sezono ter vzpostavitev vzdržnega poslovanja. Naša prioriteta za to sezono je uvrstitev v sredino lestvice, z obema rokama pa bomo zagrabili priložnost, če se ponudi kaj več." Mura je trenutno na zanjo skromnem sedmem mestu in je na 18 tekmah jesenskega dela prve lige zmagala samo šestkrat.

Robert Kuzmič Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com Navijači ob koncu jesenskega dela lige nad ameriškim vlagateljem in zadnjimi potezami v klubu niso bili najbolj navdušeni. "Zavedamo se, da bo Mura potrebovala podporo celotne skupnosti. To je trenutek, ko se moramo ponovno povezati – igralci, strokovni štab, navijači, lokalna skupnost in partnerji. Prvi pomemben preizkus nas čaka že čez nekaj dni, ko bomo v Fazaneriji gostili Nafto. Prepričani smo, da lahko skupaj ustvarimo pravo navijaško vzdušje in napolnimo stadion, kot smo to že večkrat dokazali v preteklosti."

"Mura se mora zdaj vrniti k temu, kar nas je vedno krasilo, tudi takrat, ko smo dosegali najboljše rezultate – skromnost, delavnost in nepopustljivost. Pri doseganju novih uspehov bomo sledili načelu, da jedro članske ekipe predstavljajo domači in mladi igralci," so še zapisali pri Muri.

Pozimi so v Fazaneriji ostali brez kar nekaj igralcev, odšli so Franko Kolić, Steven Junčaj, Hunter Olson, Colin Stripling, Matic Maruško, Timotej Brkić, Mato Miloš, Tilen Ščernjavič in Anel Zulić, prišel pa je Mario Mustapić.