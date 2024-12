Nogometi slovenskih prvoligašev so na zimskih počitnicah, v klubskih pisarnah pa ne počivajo. Iz NŠ Mure prihaja vest, da je ekipo zapustil Steven Junčaj. NK Maribor pa je podaljšal pomembno sponzorsko pogodbo.

Steven Junčaj, sicer sin tujega vlagatelja v NŠ Mura Georgea Junčaja, je sporazumno prekinil pogodbo s črno-belimi. Steven Junčaj, ki se je k Muri preselil konec avgusta, je jeseni za soboški kolektiv zbral deset nastopov v prvi ligi, kjer je dosegel tudi en zadetek, dva nastopa pa je vpisal v pokalnem tekmovanju.

Njegova naslednja postaja bo najverjetneje avstrijska liga, mediji so ga že dolgo povezovali s prestopom v enega od avstrijskih prvoligašev, nazadnje je bil v igri, kot je poročala tudi Ekipa SN, Blau-Weiss Linz.

Steven Junčaj v Fazaneriji sicer ni bil najbolj priljubljen in je bil pogosto tarča navijaškega negodovanja, češ da ima zagotovljeno mesto v prvi enajsterici, sodeč po besedah njegovega očeta v pogovoru za Ekipo SN pa ga tudi v ekipi niso spoštovali. George Junčaj, glavni vlagatelj v klub, je pred časom tudi že izjavil, da bo odšel, če ne bo dobrodošel, a za zdaj še ni jasno, ali se bo to tudi zgodilo.

"Podaljšanje pogodbe, ki ima posebno razsežnost," pa sporočajo iz Ljudskega vrta. OTP banka in NK Maribor po sklenitvi novega dogovora skupaj ostaja do 2028. "Nov dogovor pomeni dokaz zaupanja in nadgradnje dolgoročnega medsebojnega sodelovanja, ki je zaznamovalo pretekla leta. Spoznanje, da peljemo naprej skupen projekt, potrjuje prepoznavnost strokovnega dela v klubu na vseh ravneh," je NK Maribor zapisal v sporočilu za javnost.