Olimpija se je znesla nad Španci, padla je šestica!

Nogometaši Olimpije so odigrali drugo pripravljalno tekmo v letu 2025. V Španiji so z zasedbo, v kateri je manjkala večina najboljših igralcev, napolnili mrežo tamkajšnjega petoligaša Real Murcia Imperila. Zmaji so zmagali s teniškim rezultatom 6:1, strelsko pa sta izstopala zlasti trikratni strelec Ivan Durdov in Peter Agba, ki je zadel v polno dvakrat.

Prvoligaški klubi se na nadaljevanje sezone pripravljajo v različnih državah. Jesenska prvakinja Olimpija je v Španiji, Maribor v Turčiji, kjer se je pripravljala tudi Mura, Celje, Primorje in Radomlje so na Hrvaškem, Bravo je bil na Malti, kamor bodo odšli tudi Domžalčani, Koper in Nafta pa se pripravljata večinoma doma.

Izbranci Victorja Sancheza nadaljujejo v zmagovitem ritmu. Po uvodni zmagi v letu 2025 nad poljskim Slaskom (2:0), ki ga vodi Ante Šimundža, so v četrtek na Pinatar Areni brez težav odpravili še španskega petoligaša Real Murcia Imperial (6:1). Španski strateg se je odločil, da bo na delu preizkusil zlasti tiste kandidate, ki se le stežka znajdejo v udarni enajsterici. Tako se je odločil za postavo Pintol (od 66. Lubej Fink), Lasickas, Ristić, Dvoršak, Agba, Pinto (od 46. Thalisson), Govea, Blanco (od 61. Marin), Kojić (od 61. Durdov), Aćimović (od 46. Brest) in Boultam.

Kako so nogometaši Olimpije dosegli šest zadetkov:

🔥 Vseh šest zadetkov Olimpije s četrtkovega pripravljalnega obračuna. 🐉 pic.twitter.com/ehlit3QQI0 — NK Olimpija Ljubljana (@nkolimpija) January 23, 2025

Ljubljančani so bili prepričljivo boljši. Zmagali so s teniškim rezultatom 6:1, na seznam strelcev pa so se vpisali trije legionarji v vrstah zeleno-belih. Hrvat Ivan Durdov je od 66. do 78. minute dosegel kar tri zadetke, Nigerijec Peter Agba je bil uspešen dvakrat (v peti in 52. minuti, ko je z imenitnim strelom z razdalje poskrbel za najlepšo potezo srečanja), v polno pa je zadel tudi Nizozemec Reda Boultam (v 43. minuti je zadel z bele točke).

Sanchez spočil večino najboljših

Victor Sanchez bo v petek vodil izbrance še na tekmi proti Krivbasu. Foto: Aleš Fevžer Sanchez je tako spočil ogromno prvokategornikov. Na vratih ni bilo Matevža Vidovška, v polju pa so manjkali kapetan Marcel Ratnik, Portugalca Jorge Silva in David Sualehe, Avstrijca Raul Florucz in Ahmet Muhamedbegović, Argentinec Agustin Doffo in tudi oba zimska novinca, Albanec Jurgen Celhata in Estonec Alex Tamm. Vsi omenjeni bodo zagotovo na delu v petek, ko se bodo zmaji na španskih tleh pomerili še s četrtouvrščenim klubom ukrajinskega prvenstva Krivbasom.

Takrat velja pričakovati neprimerno močnejšega tekmeca od B-ekipe španskega tretjeligaša Real Murcia, za katerega bo spomladi kot posojen napadalec drugoligaša Castellona nastopal tudi David Flakus Bosilj. Ta je v mladi reprezentanci dolgo sodeloval z nekdanjim selektorjem Milenkom Aćimovićem, zdajšnjim direktorjem reprezentanc na NZS, v vrstah Olimpije pa je v prvem polčasu barve zeleno-belih branil tudi njegov sin Mateo Aćimović.

Kaj imata skupnega Olimpija in Nafta? Sta edina slovenska prvoligaška kluba, ki sta v letu 2025 na prijateljskih tekmah vedno zmagala. Foto: Jure Banfi

V petek bodo poleg Olimpije dejavni še trije slovenski prvoligaši. Maribor se bo v dvojnem programu v Turčiji pomeril s poljskim prvakom Jagiellonio in moldavskim Zimbrujem, Bravo bo odigral tekmo z ukrajinskim Rukhom, Domžale, ki so na pripravah na Malti, pa bodo izkusile moč avstrijskega WSG Tirola.

Olimpija

Datum Tekma Strelci za Olimpijo 20. 1. Olimpija : Slask Vroclav (Pol/1) 2:0 Florucz, Sualehe 23. 1. Olimpija : Real Murcia Imperial (Špa/5) 6:1 Durdov 3, Agba 2, Boultam 24. 1. Olimpija – Krivbas (Ukr/1)

Maribor

Datum Tekma Strelci za Maribor 9. 1. Maribor : Istra 1961 (Hrv/1) 2:1 Soudani, Grlić 16. 1. Maribor : Dinamo Kijev (Ukr/1) 0:2 / 20. 1. Maribor : TSC Bačka Topola (Srb/1) 4:3 Tetteh 2, Ž. Repas 24. 1. Maribor – Jagiellonia Bialystok (Pol/1) 24. 1. Maribor – Zimbru (Mol/1)

Koper

Datum Tekma Strelci za Koper 11. 1. Koper : Tekstilac Odžaci (Srb/1) 3:2 Groznica 2, Omladič 18. 1. Istra 1961 (Hrv/1) : Koper 6:0 / 25. 1. Koper – Sarajevo (BiH/1) 26. 1. Koper – Rukh Viniki (Ukr/1)

Celje

Datum Tekma Strelci za Celje 18. 1. Celje : Osijek (Hrv/1) 2:2 Kvesić, Sešlar 25. 1. Celje – Široki Brijeg (BiH/1)

Bravo

Datum Tekma Strelci za Bravo 8. 1. Bravo : Kaiserslautern (Nem/2) 0:4 / 17. 1. Bravo : Hartberg (Avt/1) 0:2 / 24. 1. Bravo – Rukh Viniki (Ukr/1)

Mura

Datum Tekma Strelci za Muro 8. 1. Mura : Crvena zvezda (Srb/1) 2:4 Vizinger, Diogo Bezera 11. 1. Mura : Austria Dunaj (Avt/1) 1:2 Domjan 14. 1. Mura : Cracovia Krakov (Pol/1) 2:1 Pišek, Maroša 14. 1. Mura : Lokomotiv Leipzig (Nem/4) 3:3 Domjan 2, Lewis 17. 1. Mura : Železničar Pančevo (Srb/1) 1:4 Jovićević

Primorje

Datum Tekma Strelci za Primorje 8. 1. Rijeka (Hrv/1) : Primorje 1:1 Suljanović 12. 1. Gorica (Hrv/1) : Primorje 1:1 Babin 15. 1. Lokomotiva Zagreb (Hrv/1) : Primorje 0:0 / 17. 1. Slaven Koprivnica (Hrv/1) : Primorje 4:0 / 26. 1. Primorje – Široki Brijeg (BiH/1)

Radomlje

Datum Tekma Strelci za Radomlje 10. 1. Radomlje : Sesvete (Hrv/2) 2:2 Cukon, Vučenović 14. 1. Radomlje : Rijeka (Hrv/1) 1:0 Vokić 17. 1. Radomlje : Triglav Kranj (Slo/2) 2:1 Kukovec, Gajzler 20. 1. Radomlje : Tekstilac Odžaci (Srb/1) 2:0 Martinčič, Vučenović 21. 1. Radomlje : Fehervar (Mad/1) 1:2 Davidović 25. 1. Radomlje – Orijent (Hrv/2)

Domžale

Datum Tekma Strelci za Domžale 14. 1. Domžale : Osijek (Hrv/1) 1:2 Kranjčič 18. 1. Domžale : Bistrica (Slo/2) 2:1 Burić 2 24. 1. Domžale – WSG Tirol (Avt/1)

Nafta

Datum Tekma Strelci za Nafto 10. 1. Nafta : Bistrica (Slo/2) 6:3 Csoka 3, Kadrić, Božičković, Lesjak 18. 1. Nafta : Kozarmisleny (Mad/2) 4:3 Kadrić 3, Kalnoki-Kis 25. 1. Nafta – ZTE (Mad/1)

Preberite še: