Črni petek za klube 1. SNL, Riera predstavlja novince

Prvoligaški klubi se na nadaljevanje sezone pripravljajo v različnih državah. Jesenska prvakinja Olimpija je v Španiji, Maribor v Turčiji, kjer se je pripravljala tudi Mura, Celje, Primorje in Radomlje so na Hrvaškem, Bravo je bil na Malti, kamor bodo odšli tudi Domžalčani, Koper in Nafta pa se pripravljata večinoma doma.

Slovenski prvak Celje bo prvo tekmo v letu 2025 odigral danes v Umagu proti hrvaškemu Osijeku. Na tem dvoboju bi lahko v celjskem dresu debitiralo ogromno zimskih novincev. Strateg Albert Riera bi lahko v zasedbo uvrstil tudi Francoza Logana Delaurieta-Chaubeta, Nizozemca Nina Noordanusa, Litovca Artemijusa Tutyškinasa, Šveda Anomnachija Chidija, Ferca Hanusa Sorensena in Portugalca Ricarda Silvo.

Primorje in Mura prejela skupaj osem zadetkov

V petek so pripravljalne tekme odigrali štirje slovenski prvoligaški klubi. Trije so ostali praznih rok. Primorje je mednarodni turnir Arena Cup v Medulinu sklenilo na četrtem mestu. Tekmo za tretje mesto proti Slavenu iz Koprivnice je izgubilo s kar 0:4. To je prvi poraz sinov burje v letu 2025, ki so pred tem nanizali tri remije proti hrvaškim prvoligašem (Rijeka, Gorica in Lokomotiva). Proti Slavenu, pri katerem je tri zadetke dosegel 34-letni Makedonec Ilija Nestorovski, so prepričljivo izgubili. Pri nekaterih varovancih Milana Anđelkovića se je že poznala utrujenost, Primorje pa zaradi zdravstvenih težav nekaterih pomembnih igralcev ni zaigralo v udarni postavi.

Štiri zadetke je prejela tudi Mura, ki je na zadnji pripravljalni tekmi v Turčiji izgubila proti srbskemu prvoligašu Železničar Pančevo z 1:4. Častni zadetek za črno-bele je dosegel Nikola Jovićević, na igrišču pa ni bilo Jošta Piška, ki je na pripravah in se je nedavno izkazal z zadetkom v dresu Mure, a se je na tisti tekmi tudi poškodoval. Mura je tako doživela najhujši poraz v letu 2025.

Bravo ostaja brez doseženega zadetka v letu 2025. Po nemškem drugoligašu Kaiserslauternu (0:4) je izgubil še proti osmouvrščenemu avstrijskemu prvoligašu TSV Hartbergu (0:2), za katerega je zadel tudi nekdanji napadalec Rogaške Hrvat Patrik Mijić. Za Šiškarje, ki se v torek odpravljajo na štiridnevne priprave na Čatež, so zaigrali tudi številni mladinci.

Za zmago mlinarjev nad Triglavom sta poskrbela Nino Kukovec in Niko Gajzler. Foto: Aleš Fevžer

Radomljani še naprej nizajo pozitivne rezultate. Med tednom so na Čatežu presenetili Rijeko (1:0), v petek pa ugnali drugoligaša iz Kranja. Od Triglava so bili boljši z 2:1, za mlinarje sta zadela Nino Kukovec in Niko Gajzler.

Olimpija

Datum Tekma Strelci za Olimpijo 20. 1. Olimpija – Slask Vroclav (Pol/1) 28. 1. Olimpija – Krivbas (Ukr/1)

Maribor

Datum Tekma Strelci za Maribor 9. 1. Maribor : Istra 1961 (Hrv/1) 2:1 Soudani, Grlić 16. 1. Maribor : Dinamo Kijev (Ukr/1) 0:2 / 20. 1. Maribor – TSC Bačka Topola (Srb/1) 24. 1. Maribor – Jagiellonia Bialystok (Pol/1) 24. 1. Maribor – Zimbru (Mol/1)

Koper

Datum Tekma Strelci za Koper 11. 1. Koper : Tekstilac Odžaci (Srb/1) 3:2 Groznica 2, Omladič 18. 1. Istra 1961 (Hrv/1) – Koper 25. 1. Koper – Sarajevo (BiH/1) 26. 1. Koper – Rukh Viniki (Ukr/1)

Celje

Datum Tekma Strelci za Celje 18. 1. Celje – Osijek (Hrv/1) 25. 1. Celje – Široki Brijeg (BiH/1)

Bravo

Datum Tekma Strelci za Bravo 8. 1. Bravo : Kaiserslautern (Nem/2) 0:4 / 17. 1. Bravo : Hartberg (Avt/1) 0:2 / 24. 1. Bravo – Rukh Viniki (Ukr/1)

Mura

Datum Tekma Strelci za Muro 8. 1. Mura : Crvena zvezda (Srb/1) 2:4 Vizinger, Diogo Bezera 11. 1. Mura : Austria Dunaj (Avt/1) 1:2 Domjan 14. 1. Mura : Cracovia Krakov (Pol/1) 2:1 Pišek, Maroša 14. 1. Mura : Lokomotiv Leipzig (Nem/4) 3:3 Domjan 2, Lewis 17. 1. Mura : Železničar Pančevo (Srb/1) 1:4 Jovićević

Primorje

Datum Tekma Strelci za Primorje 8. 1. Rijeka (Hrv/1) : Primorje 1:1 Suljanović 12. 1. Gorica (Hrv/1) : Primorje 1:1 Babin 15. 1. Lokomotiva Zagreb (Hrv/1) : Primorje 0:0 / 17. 1. Slaven Koprivnica (Hrv/1) : Primorje 4:0 / 26. 1. Primorje – Široki Brijeg (BiH/1)

Radomlje

Datum Tekma Strelci za Radomlje 10. 1. Radomlje : Sesvete (Hrv/2) 2:2 Cukon, Vučenović 14. 1. Radomlje : Rijeka (Hrv/1) 1:0 Vokić 17. 1. Radomlje : Triglav Kranj (Slo/2) 2:1 Kukovec, Gajzler 21. 1. Radomlje – Fehervar (Mad/1)

Domžale

Datum Tekma Strelci za Domžale 14. 1. Domžale : Osijek (Hrv/1) 1:2 Kranjčič 18. 1. Domžale – Bistrica (Slo/2) 24. 1. Domžale – WSG Tirol (Avt/1)

Nafta