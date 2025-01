Celjani pripeljali še napadalca

Slovenski nogometni prvoligaš Celje še naprej dodobra spreminja kadrovsko sliko. Iz kluba so sporočili, da so pogodbo do konca decembra 2027 podpisali z 20-letnim švedskim krilnim napadalcem Anomnachijem Chidijem.

Chidi je nazadnje igral v tretji švedski ligi, kjer je lani za Nordic United dosegel 13 golov. Nogometno šolo je opravil pri prvoligašu Häckenu, debi v prvi švedski ligi pa doživel aprila 2023. Drugo polovico sezone je preživel na posoji pri Ahlaforsu, na začetku leta 2024 pa prestopil v tretjeligaša Nordic United.

"Prvi dnevi v Celju so potekali po željah. Ekipa me je dobro sprejela, treningi so odlični, soigralci pa zelo kakovostni. Pred prihodom nisem veliko vedel o državi, vedel pa sem, da igra Celje zelo napadalen nogomet in dosega veliko zadetkov, kar mi je bilo kot napadalcu najpomembnejše," je za spletno stran Celja povedal Chidi.

"Moja nogometna pot me je preko akademije, kjer je bilo veliko konkurence, in tretje švedske lige pripeljala v Slovenijo, kjer si želim narediti naslednji korak naprej. Preko treningov si želim priboriti čim večjo minutažo, nato pa ekipi pomagati po svojih najboljših močeh," je dodal.

Celje je sicer pozimi ostalo brez Davida Zeca, Slavka Bralića, Luke Bobičanca, Rolanda Aaronsa in Lovra Štubljarja, ob Chidiju pa so prišli še Hanus Soerensen, Nino Noordanus, Artemijus Tutyškinas in Logan Delaurier-Chaubet.

