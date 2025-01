Prva zimska okrepitev Brava, negotova prihodnost Iličića

Kaj bo z Josipom Iličićem?

Josip Iličić Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com Najbolj vroča zgodba januarja bi utegnila biti prihodnost reprezentanta Josipa Iličića. Sportklub je poročal, da v NK Maribor ne računajo več nanj in se zanj zanima NK Celje. V Delu so zdaj pisali, da trener Celjanov Albert Riera prihodu 36-letnega Iličića ni naklonjen. "Napenjam vse moči in se vsi trudimo, da bi našli najboljšo možnost," je za Delo dejal Iličićev agent Amir Ružnić. Ta rešuje tudi situacijo z dvema varovancema, ki igrata za Panathinaikos, a ne dobivata več veliko priložnosti za igro. To sta reprezentanta Benjamin Verbič in Andraž Šporar.

Nemec Christalino Atemona, 22-letni branilec z izkušnjami iz belgijske in nemške druge lige, je prva zimska okrepitev Brava. Podpisal je do konca sezone 2025/26 z možnostjo podaljšanja. "Njegov igralski profil je na trgu prava redkost. Gre za mladega igralca z izkušnjami iz belgijske lige, igral je za nemško reprezentanco do 20 let, kjer je konkurenca neverjetna, ob tem pa prihaja iz enega najbolj priznanih nemških mladinskih pogonov. Preko pogovorov smo se prepričali tudi v njegov karakter, ki ustreza našim merilom. Veseli smo, da je tudi Christalino v Bravu prepoznal svojo priložnost in bo naslednje leto in pol nosil naš dres," je dejal športni direktor Brava Dejan Močnik.

Atemona je napredoval vse do druge ekipe berlinske Herthe, kjer je igral do januarja 2023, ko je prestopil v belgijsko prvo ligo, kjer je preživel sezono in pol. "Vesel sem novega izziva. Želim čim več igrati in pomagati ekipi do ciljev. Predstavljena zgodba NK Bravo me je hitro prepričala in verjamem, da bom užival. Trenutno je zelo mrzlo, tako da kaj drugega o Sloveniji še ne morem reči. Sem se pa že sprehodil po Ljubljani in tudi nekaj dobrega pojedel. Mislim, da ne bo težav s prilagoditvijo," je ob prihodu k Bravu dejal mladi nemški nogometaš.

Napadalni vezist Steven Junčaj je novi nogometaš avstrijskega prvoligaša iz Celovca. Šestindvajsetletni Američan je v zimskem prestopnem roku brez odškodnine zapustil Muro, s Korošci pa je podpisal pogodbo za sezono in pol.

"Prosti pad kariere Đorđa Gordića"

Mladi srbski nogometaš Đorđe Gordić bo sezono 2024/25 končal v dresu Radomelj, poroča portal nogomania, ki povzema mozzartsport. "Prosti pad kariere Đorđa Gordića," s temi besedami so na portalu mozzartsport pospremili novico, češ da je veljal za veliki talent srbskega nogometa. Ob Kamniški Bistrici bo igral kot posojen nogometaš. Gordić je januarja 2023 z vsega 18 leti za skoraj dva milijona evrov odšel iz Mladosti Lučani k City Groupu, ki je igralca odpeljal odpeljal v svoj belgijski klub Lommel.

Po dveh letih in hujši poškodbi stopala pa se nogometaš, ki je bil nazadnje posojen v Bačko Topolo, seli v prvo slovensko ligo v Radomlje. Radomljani so trenutno na osmem mestu prvenstvene razpredelnice, v boju za obstanek pa imajo zajetno prednost devetih točk pred lokalnim tekmecem Domžalami in desetih pred zadnjeuvrščeno lendavsko Nafto.