Maribor že prvi dan priprav z odmevno okrepitvijo

NK Maribor je že drugi dan novega leta začel priprave na spomladanski del prve lige. Po uvodnem treningu in novinarski konferenci trenerja Boštjana Cesarja pa iz Ljudskega vrta prihaja tudi novica o prvi zimski okrepitvi. To je 23-letni branilec Omar Rekik.

Foto: Jure Banfi Zimske priprave NK Maribor so začeli Jug, Bergsen, Pridgar, Antonić, Sikošek, Sousa, Lorbek, Meško, Širvys, Milec, Vidmar, Krajnc, Jan Repas, Vrhovec, Žiga Repas, Osterc, Viher, Komaromi, Barišić, Božić, Grlič, Borys, Iličić in Beugre. Po posebnem programu trenira Čuk, v prihodnjih dneh pa se bodo ekipi pridružili tudi M’Bondo, Soudani, Ojo, Tetteh, Mbina in Belović. Novinec na treningu pa je bil 23-letni nizozemski branilec Omar Rekik.

Tega je pot vodila od mladinskih pogonov Feyenoorda, Manchestra Cityja, PSV, Marseilla in Herthe, vse do Arsenalove ekipe U21. Kot posojeni igralec je igral še za Sparto iz Rotterdama, Wigan in švicarski Servette. Mariboru se je pridružil kot prost igralec. "Želim, da smo uspešni. Če je ekipa uspešna, potem si lahko tudi uspešen kot igralec. Upam, da lahko s to ekipo naredimo nekaj zelo lepega to sezono."

Boštjan Cesar Foto: Jure Banfi "Želim si zmag in uspehov, predvsem pa zdravja. Zame je najpomembnejše, da igralci ostanejo zdravi in osredotočeni. Samo, če so zdravi, lahko tudi trenirajo," je v prvi izjavi povedal trener Boštjan Cesar. Zdravstveno stanje v ekipi je trenerju ob koncu jesenskega dela prve lige povzročalo nemalo preglavic, zdaj je stanje že spodbudnejše. "Vidim, da igralci že komaj čakajo na trening. Vsi smo zelo motivirani. Čaka nas lepo obdobje, ki bo tudi naporno, ampak to so priprave."

Foto: Jure Banfi

Prvi del priprav bo potekal doma. Prva pripravljalna tekma bo devetega januarja proti hrvaški Istri, 11. januarja pa se bo ekipa odpravila v Turčijo, kjer bo do 25. Priprave bodo krajše od prejšnjih, saj bo prva prvenstvena tekma že prvega februarja, ko v Ljudski vrt prihajajo Domžal.

Nov vratar pri Muri

Članska ekipa NŠ Mura trenira že od 27. decembra, iz Fazanerije pa zdaj poročajo tudi o prvem novincu v črno-belem dresu. To je 25-letni hrvaški vratar Mario Mustapić, ki je nazadnje branil barve hrvaškega drugoligaša NK Dubrava.