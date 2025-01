Prvoligaški klubi ob začetku zimskih priprav sestavljajo kadrovske mozaike

Slovenski nogometni prvoligaši so začeli priprave na spomladanski del prve lige Telemach, ki se bo nadaljevala v začetku februarja. Klubi so že dejavni tudi na kadrovskem področju, uradno je klubske barve zamenjal tudi Nikola Burić, ki se je iz Kopra preselil k Domžalam.

"Sem velik ljubitelj žoge, napadalec z močnim strelom, kar je ena mojih glavnih odlik. Verjamem, da bom s svojimi goli lahko prispeval k uspehu ekipe," je za spletno stran Domžal dejal 28-letni Hrvat Nikola Burić, ki je nogometno pot začel pri mladinskih selekcijah zagrebškega Dinama in se nato kalil v različnih klubih, vključno z Lokomotivo Zagreb in Rudešem. Pred prihodom v Slovenijo je bil član italijanskih klubov Novara in Legnago.

V tekoči sezoni je za Koper odigral osem prvenstvenih in dve pokalni tekmi, na katerih je dosegel en gol. Z Domžalami, ki jih je pred tem zapustil Morre Makadji, je podpisal pogodbo za eno leto in pol.

Bodo pa Koprčani po poročanju slovenskih medijev, tudi Ekipe SN in Planeta Nogomet, po novem očitno lahko računali na Anela Zulića in Timoteja Brkića, ki sta tako kot še kopica igralcev zapustila Muro, nazadnje med njimi tudi Tilen Ščernjavič, pred tem pa tudi Matic Maruško, Mato Miloš, Steven Junčaj, Hunter Olson, Colin Stripling, Franko Kolić in Mark Strajnar.

Dvojica je zapustila tudi ajdovsko Primorje. Kot so sporočili iz kluba, sta preteklost kluba postala Goncalo Agrelos in Andrej Bogićević.

Preberite še: