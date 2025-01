Ob težje poškodovanem Pedru Lucasu so v zmajevem gnezdu iskali okrepitev v napadu. "Je napadalec, ki smo si ga želeli, in je strelec, toda še pomembnejše je, da lahko še zelo napreduje. Prerasel je svoje okolje in je pripravljen za nov izziv. Z njim smo dobili prav to, kar je ustrezalo naši filozofiji, nadarjenega igralca, ki ga lahko izbrusimo za prodajo," je za Delo prihod Estonca potrdil športni direktor Olimpije Goran Boromisa.

Triindvajsetletni Alex Tamm je v estonskem prvenstvu odigral 153 tekem, na katerih je dosegel 58 golov in 22 podaj. Nazadnje je igral za Nomme Kalju FC, s katerim mu je pogodba potekla.

Delo piše, da je na seznamu želja pri Olimpiji tudi Škofjeločan Jakoslav Stanković, trenutno še vedno član mestnega tekmeca Brava.