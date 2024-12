Matic Maruško je z Muro sporazumno prekinil pogodbo, a poslavlja se le kot nogometaš, sporočajo iz Fazanerije. Štiriintridesetletni Maruško bo po koncu nogometne poti ostal vpet v delovanje kluba. Mata, kot ga kličejo, je rekorder po številu uradnih nastopov v Murinem dresu, saj jih je v 14 sezonah zbral kar 368. Je nogometaš, ki je zbral največ nastopov v prvenstvu in evropskih tekmovanjih. Prvi nastop v članski konkurenci je vpisal na pokalni tekmi z Veržejem 23. aprila 2008, zadnjo tekmo za Muro je odigral pred dnevi v 18. krogu prve lige proti Kopru. Njegov zadnji zadetek v črno-belem dresu je bil za zmago na prekmurskem derbiju proti Nafti v prvem krogu letošnje sezone.

Matic Maruško je v 14 sezonah zbral kar 368 nastopov za Muro. Foto: Reuters Maruško, ki je bil eden izmed kapetanov Mure v zadnjih letih, je sodeloval pri vseh največjih uspehih kluba v zadnjih letih. Z Muro je prehodil pot od druge lige pa vse do igranja v skupinskem delu konferenčne lige. "Prišel je trenutek, ko sem se odločil, da zaključim svojo nogometno kariero v NŠ Mura. O tem trenutku sem razmišljal že dlje časa, vendar sem nekako še vedno čutil, da lahko nadaljujem in pomagam vsem, ki prihajajo v ta naš klub, predvsem mladim. Zmeraj sem delal v dobrobit kluba, slačilnice, dres z Murinim grbom pa s ponosom oblekel in kot kapetan želel biti zgled ostalim. Ob tem pa sem dal na vsaki tekmi, ko sem dobil priložnost, vse od sebe."

Posebej se je zahvalil trenerju Anteju Šimundži. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko "Vsi tisti, ki me poznate, veste, da nikoli nisem delal ničesar v nasprotju s klubom, vsa moja dejanja so bila vedno zgolj dobronamerna. S klubom sem doživel vzpone in padce, saj sem nenazadnje tukaj preživel skoraj vsa leta svoje nogometne kariere. Spomini bodo ostali, predvsem tisti dobri. Spominjal se bom vseh lovorik, ki smo jih osvojili, vseh prijateljstev, ki smo jih stkali, in vseh znanj, ki sem jih tukaj dobil in nadgradil. Posebna zahvala gre trenerju, s katerim sem največ sodeloval, Anteju Šimundži in njegovim sodelavcem. Oni so zaslužni za vse uspehe, ki smo jih dosegli v Sloveniji, in za priložnost igranja v evropskih tekmovanjih. Rad bi se zahvalil tudi predsedniku kluba Robertu Kuzmiču, takratnemu športnemu direktorju Denisu Rajbarju, ki sta me pripeljala nazaj v Muro in sta bila v veliko podporo nam igralcem. Hvala tudi ostalim trenerjem in zaposlenim v klubu. Hvala vam navijačem, ki ste verjeli vame. To je bila nepozabna zgodba ... Triii, štiriii, Mura!" je s sporočilu navijačem še zapisal Matic Maruško.