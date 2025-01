Nekdanji klub Aleksandra Knavsa nadigral Ljubljančane, Primorje presenetilo Rijeko

Prvoligaški klubi se na nadaljevanje sezone pripravljajo v različnih državah. Jesenski prvak Olimpija se odpravlja v Španijo, Maribor v Turčijo, kjer se že mudi Mura, Celje, Primorje in Radomlje bodo na Hrvaškem, Bravo je na Malti, kamor bodo odšli tudi Domžalčani, Koper in Nafta bosta večinoma doma.

Nogometaši Olimpije se bodo v četrtek zbrali na skupni večerji, dan pozneje bodo v Stožicah opravili individualna testiranja, treninge na igralni površini z naravno travo pa bodo začeli v Španiji, domovini trenerja Victorja Sancheza. Zmaji bodo v luksuzni center Pinatar Arena v bližini Murcie odpotovali v soboto, kjer bodo prebili dva tedna. Odigrali bodo dve pripravljalni tekmi. Najprej proti poljskemu Slasku, ki ga po novem vodi trofejni slovenski strateg Ante Šimundža, nato pa še proti ukrajinskemu Krivbasu. Olimpijo, ki je v svoje vrste pripeljala estonskega serijskega strelca Alexa Tamma, a ga klub še ni uradno predstavil, čaka februarja naporen spored, saj bo tekmovala tudi v izločilnem delu konferenčne lige.

Olimpija

Datum Tekma Strelci za Olimpijo 20. 1. Olimpija – Slask Vroclav (Pol/1) 28. 1. Olimpija – Krivbas (Ukr/1)

Maribor je začel priprave na spomladanski del 2. januarja. Foto: Jure Banfi

Maribor se je začel pripravljati kmalu po vstopu v novo leto 2025. Prvi del priprav poteka v domačem okolju, vijolice se bodo prvič predstavile 9. januarja proti hrvaškemu prvoligašu Istri 1961, v soboto pa odhajajo v Turčijo, kjer naj bi odigrale tri pripravljalne tekme. Za zdaj je uradno potrjen dvoboj proti poljskemu prvaku Jagiellonii, proti kateremu sta nedavno v konferenčni ligi remizirala tako Celje (3:3 doma) kot tudi Olimpija (0:0 v gosteh). Mariborčani bodo v Turčiji trenirali dva tedna, 25. januarja pa se vračajo domov.

Maribor

Datum Tekma Strelci za Maribor 9. 1. Maribor – Istra 1961 (Hrv/1) 24. 1. Maribor – Jagiellonia Bialystok (Pol/1)

Koprčani se bodo zaradi dobrih klimatskih pogojev večinoma pripravljali na domači Bonifiki. Vmes bodo v Istri odigrali tri prijateljske tekme, generalko pred nadaljevanjem prvenstva, v katerega vstopajo z visokega tretjega mesta, pa bodo opravili na domačem stadionu proti ukrajinskemu Rukhu 26. januarja.

Koper

Datum Tekma Strelci za Koper 11. 1. Koper – Tekstilac Odžaci (Srb/1) 18. 1. Istra 1961 (Hrv/1) – Koper 25. 1. Koper – Sarajevo (BiH/1) 26. 1. Koper – Rukh Viniki (Ukr/1)

Nogometaši Celja so se podobno kot zmaji zaradi nastopov v konferenčni ligi na božično-novoletne praznike odpravili najpozneje izmed klubov 1. SNL. Zato bodo tudi podobno kot Olimpija priprave začeli šele v četrtek. Osrednji del priprav bodo opravili na Hrvaškem v Umagu, kjer bodo ostali do 18. januarja, nato pa se bodo tri dni pozneje vrnili v Istro ter odigrali še generalko s Širokim Brijegom. Februarja čaka izbrance Alberta Riere naporen spored, saj bodo nastopali tudi v izločilnem delu konferenčne lige.

Celje

Datum Tekma Strelci za Celje 18. 1. Celje – Osijek (Hrv/1) 25. 1. Celje – Široki Brijeg (BiH/1)

Kaiserslautern nadigral Bravo na Malti

Nogometaši Brava so se v torek odpravili na Malto, kjer bodo trenirali pet dni. V sredo so se v prijateljski tekmi pomerili z nemškim drugoligašem Kaiserslauternom, za katerega je pred leti nastopal tudi Aleksander Knavs. Trener Aleš Arnol se je odločil za začetno postavo Orbanić, Atemona, Jakšić, Jovan, Hribar, Gidado, Štravs, Pečar, Venuste, Martinčič in Poplatnik, vratar Matija Orbanić pa je na nacionalnem stadionu Ta'Qali moral po žogo v svojo mrežo že po 30 sekundah.

Pri Kaiserslauternu je pred leti blestel nekdanji slovenski reprezentant Aleksander Knavs. Foto: Reuters

Najlepšo priložnost za častni zadetek Brava je imel Jakoslav Stanković, ki si ga želi v tem zimskem prestopnem roku pripeljati Olimpija, a je njegov strel zadel prečko.

Šiškarji bodo po vrnitvi z Malte trenirali v Ljubljani, nato pa se v tretjem tednu priprav za nekaj dni odpravili še v Čatež.

Bravo

Datum Tekma Strelci za Bravo 8. 1. Bravo : Kaiserslautern (Nem/2) 0:4 / 20. 1. Bravo – Hartberg (Avt/1) 24. 1. Bravo – Rukh Viniki (Ukr/1)

Preobrat Crvene zvezde proti Muri

Mura želi v spomladanskem delu izboljšati tako rezultate kot tudi nogometno klimo v Murski Soboti, saj navijači črno-belih ne skrivajo razočaranja nad marsičem. Varovanci Oskarja Drobneta se nahajajo v Turčiji, kjer so danes odigrali prvo pripravljalno tekmo z uglednim tekmecem, srbskim serijskim prvakom Crveno zvezdo, pri katerem nastopata tudi dva slovenska reprezentanta Timi Max Elšnik in Vanja Drkušić.

Dario Vizinger je na prvi pripravljalni tekmi v letu 2025 zatresel mrežo Crvene zvezde. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Črno-beli so se izkazali zlasti v prvem polčasu, ki so ga na igrišču hotela Kaliste dobili z 2:1. V polno sta zadela Hrvat Dario Vizinger in Brazilec Diogo Bezerra de Oliveira, obakrat pa je podajo prispeval Amadej Maroša. V drugem polčasu so srbski prvaki, sicer tudi udeleženci ligaškega dela lige prvakov, dvignili ritem in prišli do preobrat. Zmagali so s 4:2. V drugem polčasu je Brazilec Bezerra zatresel prečko. Pri beograjskem velikanu je Elšnik odigral prvi, Drkušić pa drugi polčas.

Trener Mure Drobne je proti Crveni zvezdi poslal na igrišče naslednje igralce: Raduha (od 46. Mustapić), Proleta (od 73. Krajnc), Cipot (od 73. Anželj), Kumer Čelik (od 56. Zogkos), Pucko (od 56. Kurtović), Sadriu (od 56. Tripi), Vrbanec (od 56. Nuhanović), Julardžija (od 56. Antolin), Diogo Bezerra (od 73. Koren), Vizinger (od 56. Kurež) in Maroša (od 56. Domjan).

Prekmurci, ki so v Turčijo odpotovali s številnimi upi iz klubskega podmladka, bodo odigrali pet pripravljalnih tekem.

Mura

Datum Tekma Strelci za Muro 8. 1. Mura : Crvena zvezda (Srb/1) 2:4 Vizinger, Diogo Bezera 11. 1. Mura – Austria Dunaj (Avt/1) 14. 1. Mura – Cracovia Krakov (Pol/1) 14. 1. Mura – Lokomotiv Leipzig (Nem/4) 17. 1. Mura – Železničar Pančevo (Srb/1)

Crvena zvezda, pri kateri se dokazuje tudi Timi Max Elšnik, je premagala Muro (4:2). Nekdanji kapetan Olimpije je odigral prvi polčas, ki so ga črno-beli iz Murske Sobote dobili z 2:1. Foto: Guliverimage

Primorje neporaženo na Reki

Ajdovci se bodo na nadaljevanje sezone, v kateri predstavljajo enega izmed najbolj pozitivnih presenečenj 1. SNL, pripravljali doma in na Hrvaškem. V sredo so se pomerili s hrvaškim jesenskim prvakom Rijeko in ostali neporaženi (1:1). Primorje je tako presenetilo hrvaškega velikana, s katerim se je pred tem nazadnje pomeril v zadnjem poletnem pripravljalnem obdobju in izgubilo kar z 1:7. Tokrat je bilo drugače.

Rijeka, ki jo je lani v kvalifikacijah za konferenčno ligo ponižala Olimpija in jo v Stožicah premagala kar s 5:0, v jesenskem delu hrvaškega prvenstva sploh ni doživela poraza. Za rdeče-črne, ki jih vodi Milan Anđelković, za katerega se je zanimala latvijska Auda (slednjo je zapustil Zoran Zeljković in se preselil v Rusijo, kjer vodil Rodino), je v 57. minuti zadel v polno 22-letni napadalec Edvin Suljanović. Zadetek je dosegel po strelu z razdalje z okrog 25 metrov.

Tekma na Reki se je igrala za zaprtimi vrati, tako da navijaška skupina Red Devils ni mogla spremljati srečanja. Foto: Aleš Fevžer

Primorje je nastopilo v zasedbi Macan, Dobnikar, Klemenčič, Petek, Fogec, Jermol, Bešir, Čandić, Rafiu, Zavrnik in Gulič, v nadaljevanju pa so zaigrali še Mavrič, Tratnik, Babin, Mutavčić, Stožinčič, Shatri, Colja, Calderon, Rakić, Dedić, Brkljača, Suljanović in,Telles.

Konec tedna se Ajdovci odpravljajo v Medulin, kjer bodo preživeli teden dni in nadaljevali tekme proti tekmecem iz Hrvaške. Sinovi burje ostajajo brez napadalca Semirja Smajlagića, ki odhaja v Južno Korejo.

Primorje

Datum Tekma Strelci za Primorje 8. 1. Rijeka (Hrv/1) : Primorje 1:1 Suljanović 12. 1. Gorica (Hrv/1) – Primorje 15. 1. Lokomotiva Zagreb (Hrv/1) – Primorje 26. 1. Primorje – Široki Brijeg (BiH/1)

Radomljani, ki bodo večino priprav opravili doma, za teden dni pa se bodo odpravili tudi v hrvaško Istro, nameravajo do začetka spomladanskega dela odigrati vsaj pet pripravljalnih srečanj. Za zdaj sta uradno potrjeni dve. Prihodnji teden se bodo spopadli z Rijeko.

Radomlje

Datum Tekma Strelci za Radomlje 14. 1. Rijeka (Hrv/1) - Radomlje 21. 1. Radomlje – Fehervar (Mad/1)

Domžalčane čaka spomladi krčevit boj za obstanek. Priprave so začeli v domačem okolju, nato se bodo odpravili na posamezne prijateljske tekme na Hrvaško, 20. januarja pa sledi začasna selitev v toplejše kraje, saj bodo trenirali na naravni travi na Malti. Tam bodo odigrali tudi generalko, ko se bodo pomerili z avstrijskim WSG Tirolom.

Domžale bodo prvi del priprav opravile doma, 20. januarja pa bodo odšli na jug Evrope, na Malto. Foto: Aleš Fevžer

Domžale

Datum Tekma Strelci za Domžale 14. 1. Domžale – Osijek (Hrv/1) 18. 1. Domžale – Bistrica (Slo/2) 24. 1. Domžale – WSG Tirol (Avt/1)

Nafta bo izkoristila dobre pogoje v svoji akademiji in priprave opravila v domačem okolju. Konec tedna sledi prva prijateljska tekma, ko se bo pomerila z drugoligašem iz Slovenske Bistrice, nato pa se bo dvakrat pomerila še s tekmecem iz Madžarske.

Nafta