Sikošek zapustil Maribor, Celje z dvema tujima okrepitvama

Nizozemski nogometni napadalec Nino Noordanus, ki je nazadnje igral za Džiugas v Litvi, je s slovenskim prvoligašem Celjem podpisal pogodbo do konca konca leta 2027. Kot so danes sporočili iz celjskega kluba, je 23-letnik državno prvenstvo Litve 2024 sklenil kot četrti najboljši strelec.

Nino Noordanus prihaja iz Haaga, mladinski staž pa je opravil pri NEC Nijmegen. Njegova prva postaja v članskem nogometu je bil domači ADO, kjer je igral za drugo ekipo. Prvo polovico sezone 2022/23 je preživel pri Excelsior Maassluis, z začetkom koledarskega leta 2023 pa se preselil v Latvijo in okrepil Liepajo ter si prislužil prestop v Džiugas.

Lani je na 36 tekmah skupno dosegel 14 zadetkov in državno prvenstvo Litve sklenil kot četrti najboljši strelec. "Prvi vtisi so zelo dobri. Klub je urejen, stadion je res lep, mesto mi je všeč. Komaj čakam, da spoznam ekipo in začnem delo. Priprave mi bodo dale priložnost, da vse soigralce dovolj dobro spoznam," je dejal Noordanus.

Druga okrepitev Celja v letu 2025 je litovski reprezentant Artemijus Tutyškinas. Enaindvajsetletni osrednji branilec je s klubom sklenil pogodbo do 30. 6. 2028. Za Tutyškinasa, ki je bil nazadnje član poljskega drugoligaša LKS Lodž, je to četrti tuji klub v karieri. Matični FK Rotalis je že pri desetih letih zamenjal za Escola Varsovia, poljsko akademijo, ki deluje v sodelovanju z Barcelono. Pri osemnajstih je Poljsko zamenjal za Italijo in okrepil Crotone. V sezoni 2021/22 je za mlado ekipo Kalabrijcev zbral 15 nastopov, že naslednjo sezono pa se kot posojeni igralec vrnil na Poljsko in oblekel dres LKS Lodž. Poljskemu drugoligašu je pomagal na poti vrnitve v Ekstraklaso, po izteku posoje pa postal še polnopravni član kluba iz osrčja države. Skupno je Tutyškinas za Lodž zbral 37 nastopov, 13 jih je dodal še za drugo ekipo.

V zadnji sezoni je postal tudi standardni član reprezentance Litve, za katero je zaigral na 13 tekmah. "Vesel sem, da sem tukaj, saj sem s strani Armandasa dobil veliko pozitivnih informacij o ekipi, trenerju in klubu nasploh. Celje je zelo ambiciozno in to mi ustreza, saj sem posameznik, ki že sam sebi postavi visoka pričakovanja. Pripravljen sem na ta izziv. V nadaljevanju sezone se bomo borili za naslov državnega in pokalnega prvaka, v Evropi pa si želimo priti čim dlje. Ekipi želim pomagati pri izpolnitvi zastavljenih ciljev. Dobro je, da sem se ekipi pridružil na začetku priprav in bom imel dovolj časa, da se vklopim v ekipo. Mi bo pa zagotovo lažje, saj že imam za seboj daljše obdobje igranja v tujini in prilagajanje ne bo takšen izziv."

Maribor Sikoška poslal na Hrvaško

Dosedanji nogometaš slovenskega prvoligaša Maribora Gregor Sikošek bo v spomladanskem delu sezone kariero nadaljeval pri hrvaški Gorici. Kot so zapisali Štajerci, gre za posojo z možnostjo odkupa. Pogodba 29-letnega branilca z Mariborom je veljavna do poletja 2026. Sikošek je prispeval pomemben delež k osvojitvi naslova državnega prvaka Maribora v sezoni 2021/22, vmes prestal neprijetno poškodbo kolena in skupaj v vijoličastem dresu zbral 83 nastopov, so še zapisali Mariborčani.

Novinec Kopra prihaja iz Kosova

Prva okrepitev slovenskega nogometnega prvoligaša iz Kopra v letu 2025 je 20-letni reprezentant mlajših selekcij Kosova Benjamin Dibrani. Ofenzivni vezist, ki lahko igra na več položajih, bo v Kopru ostal najmanj do konca sezone 2025/26. Dibrani, ki ima tudi nemško državljanstvo, se je kalil v Bayernovi nogometni šoli, bil pa je tudi član druge ekipe Bavarcev. Koper je po jesenskem delu prvenstva tik za vodilno Olimpijo. Ljubljančani imajo 39 točk, Koprčani pa si z Mariborom delijo izkupiček 33 točk.