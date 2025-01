Sedemindvajsetletni osrednji branilec se je rodil v Braziliji, a zastopa barve Italije. Doslej je za izbrano vrsto zbral en nastop, piše francoska tiskovna agencija AFP. Felipe je pred tem pet sezon igral pri Laziu, vmes eno sezono tudi na posoji pri Salernitani, nato pa se preselil v Španijo k Real Betisu.

Po informacijah Transfermarkta je zatem Felipe za 22 milijonov evrov odškodnine odšel v Savdsko Arabijo in od septembra 2023 nosil dres Al Ittihada.

Z Marseillem je zdaj podpisal 18-mesečno pogodbo. Marseille sicer po 16 krogih francoskega prvenstva zaseda drugo mesto, za vodilnim Paris Saint-Germainom zaostaja sedem točk.

Heung-min Son ostaja pri Tottenhamu. Foto: Guliverimage

Kapetan Tottehama Heung-min Son je še za leto dni podaljšal pogodbo s klubom, ki se mu po novem izteče junija prihodnje leto, so danes potrdili v klubu. Son v Tottehamu igra od leta 2015, na 431 tekmah pa je v skoraj desetletju dosegel 169 golov. Kapetan izbrane vrste Južne Koreje je na Otok prišel iz nemškega Bayer Leverkusna.

We are delighted to announce that we have exercised the option to extend Heung-Min Son’s contract, which will now run until the summer of 2026 🤍