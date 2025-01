Francoski nogometaš Logan Delaurier-Chaubet je novi član Celja, je klub sporočil na svoji spletni strani. Gre za 22-letnega krilnega nogometaša, ki bo do konca sezone posojen v knežje mesto, nato pa ga bo lahko slovenski prvoligaš od nizozemskega Almere Cityja tudi odkupil.

Delaurier-Chaubet je za Almere City v dosedanjem poteku nizozemskega državnega prvenstva odigral 12 tekem in se podpisal pod en zadetek.

V karieri je igral za Bordeaux, za katerega je v drugi ligi debitiral v sezoni 2022/23. V sezoni 2023/24 je bil na posoji pri francoskem drugoligašu Quevilly-Rouenu, preden se je pred zadnjim tekmovalnim obdobjem brez odškodnine preselil k Almere Cityju. Spletni portal Transfermarkt njegovo vrednost ocenjuje na 500.000 evrov.

Za Celje je to po koncu jesenskega dela prvenstva četrta okrepitev, potem ko so se ekipi pridružili Nizozemec Nino Noordanus, Litovec Artemijus Tutyškinas in nogometaš s Ferskih otokov Hanus Soerensen. Slednji se bo uradno Celju pridružil 15. januarja.

Celje na lestvici Prve lige Telemach zaseda četrto mesto, za vodilno Olimpijo zaostaja za osem točk.

