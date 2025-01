Prestopna bomba iz Pariza, v igri 90 milijonov evrov

Najboljši francoski klub PSG je lahko zadovoljen z rezultati v domačem prvenstvu, kjer je z naskokom na vrhu lestvice, slabše pa mu gre v ligi prvakov, kjer bo moral v zadnjih dveh krogih izboljšati rezultate, če si bo želel priigrati napredovanje med 24 najboljših.

Na Parku princev bi tako lahko prišlo do kadrovskih sprememb, moči v napadu, kjer trener Luis Enrique ne more biti zadovoljen s prispevkom in učinkovitostjo rojaka Marca Asensia (v 15 nastopih je dosegel dva zadetka) in Francoza Randala Kolo Muanija (v 453 minutah je prispeval dva gola), za katerega je PSG pred poldrugim letom odštel Eintrachtu skoraj sto milijonov evrov, pa bi lahko okrepil Hviča Kvarachelia.

PSG je pred dnevi osvojili francoski superpokal. Foto: Reuters

Gruzijec je po poročanju francoskih in italijanskih medijev pripravljen na selitev iz Neaplja, o tem naj bi tudi že spregovoril s predsednikom Napolija Aureliom de Laurentiisom. Gruzijca bi v Parizu čakala bistveno višja plača. Če zdaj prejema med enim in dvema milijonoma evrov, bi ga v glavnem mestu Francije čakala bajna letna plača v višini kar osmih milijonov.

Sky Sports ocenjuje, da bi moral PSG seči globoko v žep in za Kvarachelio, ki je v tej sezoni v dresu Napolija prispeval pet zadetkov in tri asistence, plačati najmanj 80 milijonov evrov, nato pa je treba dodati še bonuse. Italijanski časopis Il Romano je šel še korak naprej in ocenil, da bo lahko najodmevnejši prestop v začetku leta 2025 znašal kar 90 milijonov evrov.