Dogajanje v zimskem prestopnem roku, kjer bi si lahko novo klubsko okolje poiskalo veliko znanih slovenskih nogometašev, pozorno spremlja tudi selektor članske izbrane vrste Matjaž Kek. Čez dva meseca ga čakata pomembni tekmi s Slovaško, na kateri se bo odločalo o obstanku v drugi najmočnejši skupini lige narodov. Mariborčan bi si do takrat želel, da bi bili njegovi izbranci v svojih klubih v redni tekmovalni formi. Jan Mlakar, še kako pomemben člen Kekove udarne enajsterice, je v tej sezoni pri Pisi ni deležen. V drugi italijanski ligi igra bistveno manj od pričakovanj. V tej sezoni je zbral deset nastopov, a večinoma vstopal v igro s klopi, tako da je zbral le 206 minut.

Tako se je Jan Mlakar (drugi z leve spodaj) veselil zadnje lovorike s Hajdukom, ko je leta 2023 osvojil (ubranil) hrvaški pokal. Foto: Guliverimage

Pri splitskem Hajduku so se zelo navdušili nad idejo, da bi se kot posojeni nogometaš Pise vrnil v Dalmacijo, kjer je že igral med letoma 2021 in 2023 ter s Hajdukom osvojil dve pokalni lovoriki. Tokrat Hajduk cilja še višje, želi postati hrvaški prvak, Marko Livaja pa v napadu potrebuje pomoč.

Od ene italijanske legende k drugi?

Jan Mlakar je od vrnitve v Split po poročanju največjih hrvaških medijev oddaljen le še milimetre. Foto: Guliverimage Sodeč po poročanju italijanskih in hrvaških klubov je Mlakar od vrnitve v Split oddaljen le še nekaj milimetrov. O tem, da bi bil lahko sklenjen posel, Ljubljančan pa bi se vrnil v mesto, ki ga obožuje – tam si je nenazadnje ustvaril tudi družino, saj sta bila v Splitu rojena oba njegova otroka – hkrati pa bi lahko dvignil tekmovalno formo, se je razgovoril tudi njegov agent Amir Ružnić. Dalmatinski portal poroča, da naj bi Hajduk za vrnitev Mlakarja plačal 150 tisoč evrov.

Mlakar je bil v Dalmaciji zelo spoštovan, navijače je prepričal zlasti z marljivim opravljanjem obrambnih nalog, s katerimi pomaga do uspehov tudi slovenski reprezentanci. Pripadla mu je tudi čast, da je ob odsotnosti Livaje nosil kapetanski trak. Zanimivo je, da bi slovenski napadalec v primeru vrnitve v Dalmacijo še naprej sodeloval z italijanskim strategom z zelo bogatim življenjepisom, trenutnega trenerja Pise Filippa Inzaghija bi zamenjal Gennaro Gattuso, nov junak navijačev Hajduka.

Šporar na seznamu želja zagrebškega Dinama

Na Hrvaškem pa bi lahko spomladi spremljali še enega rednega slovenskega reprezentanta. To je Andraž Šporar, ki bo kmalu dopolnil 31 let, pri Panathinaikosu, s katerim ga veže izdatna pogodba, pa v tej sezoni ne igra več toliko, kot je poprej. Izpadel je iz udarne enajsterice, temu primeren je tudi padec števila zadetkov. Tiha želja privržencev Olimpije je, da bi ga lahko spremljali v zeleno-belem dresu v Stožicah, a se tudi zavedajo, kako bi zmaji skrajno težko izpolnili visoke finančne pogoje, s katerimi je povezan pri grškem velikanu. Bi lahko Šporar pozimi zamenjal okolje?

Andraž Šporar si je nogometni kruh služil že v Sloveniji, Švici, Nemčiji, na Slovaškem, Portugalskem, v Angliji in Grčiji. Bi lahko izkusil tudi igranje v hrvaškem prvenstvu? Foto: www.alesfevzer.com

Grški mediji poročajo o tem, da ga želi vzeti v svojo ekipo zagrebški Dinamo. Serijski hrvaški prvak se v jesenskem delu ni proslavil. Če je v ligi prvakov mešal štrene favoritom in v zahtevni konkurenci osvojil kar osem točk, tako da je še v igri za napredovanje, pa je v domačem prvenstvu za Rijeko in Hajdukom zaostal za kar sedem točk. Trenersko paličico je prevzel sloviti Italijan Fabio Cannavaro, zato se ljubitelji nogometa na Hrvaškem že veselijo velikega obračuna nekdanjih Azzurrov, Cannavara in Gattusa, modri pa želijo okrepiti zasedbo.

Andraž Šporar je bil v prejšnjih sezonah med najboljšimi strelci Panathinaikosa. V tej je v grškem prvenstvu odigral le 83 minut in se med strelce vpisal enkrat. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

To velja tudi za napad, kjer bi jim lahko prihod izkušenega Ljubljančana predstavljal dodano vrednost. Dinamo, ki si lahko zaradi polne klubske blagajne privošči tudi dražje investicije, je sicer v odličnih odnosih s Panathinaikosom, predsednik hrvaških prvakov pa je Velimir Zajec, nekdanja legenda tako zagrebškega velikana kot tudi Panathinaikosa, zdajšnjega delodajalca 30-letnega Ljubljančana. Za Šporarja sicer že nekaj časa izkazuje zanimanje beograjska Crvena zvezda.