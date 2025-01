Sedemindvajsetletnik je prva okrepitev kluba pod vodstvom novega trenerja Vitorja Pereire in se je novi sredini, ta čas 17. klubu angleške lige, pridružil s štiriinpolletno pogodbo, ki vključuje dodatno možnost 12-mesečnega podaljšanja.

Agbadou je kariero na tujem začel pri tunizijskem Monastiru, nato pa je bil v Eupnu v belgijski ligi, preden se je preselil v Reims in je dve sezoni in pol igral v francoski ligue 1, to sezono je bil tudi kapetan ekipe.