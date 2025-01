Mlinarji postajajo strup za hrvaške velikane

Danes so pripravljalne tekme odigrali trije slovenski nogometni prvoligaški klubi. Mura je imela v Turčiji dvojni spored. Najprej je premagala poljsko Cracovio (2:1), popoldne pa remizirala z nemškim nižjeligašem iz Leipziga (3:3). Radomlje so v Čatežu na tekmi, ki je trajala 120 minut, premagale Rijeko (1:0). Zmagoviti zadetek je dosegel Dejan Vokić. Domžale so v Bujah izgubile z Osijekom (1:2).

Prvoligaški klubi se na nadaljevanje sezone pripravljajo v različnih državah. Jesenska prvakinja Olimpija se je odpravila v Španijo, Maribor v Turčijo, kjer se pripravlja tudi Mura, Celje, Primorje in Radomlje so na Hrvaškem, Bravo na Malti, kamor bodo odšli tudi Domžalčani, Koper in Nafta pa se pripravljata večinoma doma.

Nogometaši Mure so pozdravili prvo zmago v letu 2025. V Turčiji so ugnali poljskega prvoligaša Cracovio z 2:1. Črno-bele je v vodstvo z natančnim strelom s 16 metrov v 23. minuti popeljal Jošt Pišek, ki se je pridružil Muri na pripravah v Turčiji, jeseni pa se neuspešno dokazoval v celjskem dresu, kjer ga trener Albert Riera, čeprav je 22-letni zvezni igralec mladi slovenski reprezentant, ni uvrstil niti na seznam kandidatov za nastop v Evropi.

Poljski klub iz Krakova je le minuto pozneje izenačil, zmagovalca pa je po strelu z bele točke v 80. minuti odločil Amadej Maroša. Trener Oskar Drobne se je odločil za postavo Raduha, Kurtović, Cipot, Kumer Čelik, Pucko, Antolin (od 88. Kovač), Vrbanc, Pišek (od 35. Turudi), Diogo, Vizinger in Maroša.

Na drugi tekmi je Mura proti nemškemu nižjeligašu iz Leipziga zaigrala v postavi Šumenjak, Petrovič, Anželj (od 61. Zogkos), Proleta, Krajnc, Nuhanović, Tripi, Jovićević, Koren (od 78. Kovač), Lewis (od 61. Kurež) in Domjan. Dvakrat je v polno zadel Jaka Domjan, že v prvi minuti pa se je na seznam strelcev vpisal Norvežan George Lewis Igaba-Ishimwe, ki se je nedavno pridružil pripravam črno-belih v Turčiji.

Mojstrovina Vokića za odmevno zmago

Dejan Vokić je popeljal mlinarje do zmage nad Rijeko. Foto: Filip Barbalić/www.alesfevzer.com Mlinarji so se v Čatežu udarili s hrvaškim jesenskim prvakom Rijeko, na koncu pa so se velike zmage veselili nogometaši slovenskega prvoligaša. Radomljani so v poletnem pripravljalnem obdobju premagali splitski Hajduk, zdaj pa so bili boljši že od Rijeke. Tako postajajo strup za hrvaške velikane. Dvoboj je v 81. minuti odločil mojstrski strel Dejana Vokića z roba kazenskega prostora, ko se je žoga od vratnice odbila v mrežo.

Trener Radomljanov Darjan Slavic se je odločil za začetno postavo Velić, Vuksanović, Dobrovoljc, Korun, Mamić, Gnjatić, Gordić, Kukovec, Štorman, Gajzler in Davidović, v nadaljevanju pa so zaigrali še Kobal, Breznik, Žaler, Voglar, Ljutić, Zukić, Barnabas, Jelen, Pogačar, Malenšek, Juvančić, Vokić, Vučenović, Milojević in Bilić. Za Rijeko je v prvem polčasu igral slovenski reprezentant Dejan Petrovič.

Dončićevi varovanci namučili Osijek

Osemnajstletni Gal Kranjčič je tudi slovenski reprezentant do 19 let. Foto: Aleš Fevžer Domžale so v Bujah na Hrvaškem namučile Osijek, a na koncu izgubile z 1:2. Prvi zadetek so prejeli po kombinaciji nogometašev Osijeka, ki sta pustila pečat v 1. SNL. Arnel Jakupović je podal Roku Jurišiću, nekdanji branilec Mure pa popeljal Slavonce v vodstvo. Osijek je podvojil prednost v 55. minuti, izbranci Dejana Dončića pa so častni zadetek dosegli v 87. minuti prek Gala Kranjčiča. Pred tem je Luka Baruca zatresel prečko.

Za Domžale so od prve minute igrali Štubljar, Burić, Tolić, Prodanović, Hrvatin, Nwankwo, Rantuša Lampreht, Dovžan Karahodžić, Vučkić in Šturm, v nadaljevanju pa še Vodišek, Tadič, Zabukovnik, Krajnčič, Kolobarić, Voldrih Simčič, Malov, Hempt, Lorber, Junčaj, Kramberger in Baruca.

Olimpija

Datum Tekma Strelci za Olimpijo 20. 1. Olimpija – Slask Vroclav (Pol/1) 28. 1. Olimpija – Krivbas (Ukr/1)

Maribor

Datum Tekma Strelci za Maribor 9. 1. Maribor : Istra 1961 (Hrv/1) 2 : 1 Soudani, Grlić 16. 1. Maribor – Dinamo Kijev (Ukr/1) 20. 1. Maribor – TSC Bačka Topola (Srb/1) 24. 1. Maribor – Jagiellonia Bialystok (Pol/1) 24. 1. Maribor – Zimbru (Mol/1)

Koper

Datum Tekma Strelci za Koper 11. 1. Koper : Tekstilac Odžaci (Srb/1) 3 : 2 Groznica 2, Omladič 18. 1. Istra 1961 (Hrv/1) – Koper 25. 1. Koper – Sarajevo (BiH/1) 26. 1. Koper – Rukh Viniki (Ukr/1)

Celje

Datum Tekma Strelci za Celje 18. 1. Celje – Osijek (Hrv/1) 25. 1. Celje – Široki Brijeg (BiH/1)

Bravo

Datum Tekma Strelci za Bravo 8. 1. Bravo : Kaiserslautern (Nem/2) 0 : 4 / 17. 1. Bravo – Hartberg (Avt/1) 24. 1. Bravo – Rukh Viniki (Ukr/1)

Mura

Datum Tekma Strelci za Muro 8. 1. Mura : Crvena zvezda (Srb/1) 2 : 4 Vizinger, Diogo Bezera 11. 1. Mura : Austria Dunaj (Avt/1) 1 : 2 Domjan 14. 1. Mura : Cracovia Krakov (Pol/1) 2 : 1 Pišek, Maroša 14. 1. Mura : Lokomotiv Leipzig (Nem/4) 3 : 3 Domjan 2, Lewis 17. 1. Mura – Železničar Pančevo (Srb/1)

Primorje

Datum Tekma Strelci za Primorje 8. 1. Rijeka (Hrv/1) : Primorje 1 : 1 Suljanović 12. 1. Gorica (Hrv/1) : Primorje 1 : 1 Babin 15. 1. Lokomotiva Zagreb (Hrv/1) – Primorje 26. 1. Primorje – Široki Brijeg (BiH/1)

Radomlje

Datum Tekma Strelci za Radomlje 10. 1. Radomlje : Sesvete (Hrv/2) 2 : 2 Cukon, Vučenović 14. 1. Radomlje : Rijeka (Hrv/1) 1 : 0 Vokić 21. 1. Radomlje – Fehervar (Mad/1)

Domžale

Datum Tekma Strelci za Domžale 14. 1. Domžale : Osijek (Hrv/1) 1 : 2 Kranjčič 18. 1. Domžale – Bistrica (Slo/2) 24. 1. Domžale – WSG Tirol (Avt/1)

Nafta