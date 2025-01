Ajdovci so se rešili proti Hrvatom, polnim znancev 1. SNL

V nedeljo so pripravljalno tekmo izmed prvoligaških slovenskih nogometnih klubov odigrali le Ajdovci. Primorje je na dvoboju turnirja Arena Cup v Medulinu remiziralo s hrvaško Gorico (1:1). Izenačujoči zadetek za rdeče-črne, ki so pred dnevi remizirali pri Rijeki (1:1), je v zadnji minuti z bele točke dosegel Domagoj Babin.

Prvoligaški klubi se na nadaljevanje sezone pripravljajo v različnih državah. Jesenski prvak Olimpija se je odpravila v Španijo, Maribor v Turčijo, kjer se pripravlja tudi Mura, Celje, Primorje in Radomlje so na Hrvaškem, Bravo pa na Malti, kamor bodo odšli tudi Domžalčani, Koper in Nafta se pripravljata večinoma doma.

Sinovi burje nadaljujejo s ''turnejo'' na Hrvaškem. Po Rijeki (1:1), hrvaškem jesenskem prvaku, so se brez zmagovalca razšli še proti Gorici, zadnjeuvrščenem klubu hrvaškega prvenstva, za katerega nastopajo številni znanci 1. SNL.

Trener Primorja Milan Anđelković, ki v nadaljevanju sezone ne bo mogel več računati na vratarja Gašperja Tratnika, saj se je ta pridružil poljskemu prvoligašu Motorju iz Lublina, se je v nedeljo v Medulinu odločil za začetno postavo Macan, Dobnikar, Klemenčič, Petek, Fogec, Bešir, Festim, Suljanović, Jermoi, Rafiu in Ignjatović, v nadaljevanju pa so dobili priložnost še Mavrič, Telles, Stožinić, Colja, Brkljača, Rakić, Šinigoj, Nunić, Mutavžić, Matjaž in Babin. Slednji, hrvaški legionar Domagoj Babin, je v zadnji minuti po strelu z bele točke zagotovil Ajdovcem remi. Primorje se bo v sklopu turnirja Arena Cup predstavilo tudi 15. januarja, ko se bo pomerilo z zagrebško Lokomotivo.

Domagoj Babin je v zadnji minuti izenačil po strelu z bele točke. Foto: Aleš Fevžer

Barve Gorice, ki je v prvem polčasu zapravila najstrožjo kazen, je branilo ogromno znancev 1. SNL, med njimi tudi donedavni branilec Maribora Gregor Sikošek. Njegov trener je nekdanji trener Krke Mario Carević, soigralci, ki so zaigrali proti Primorju, pa so tudi nekdanji napadalec Radomelj Filip Čuić, ki je proti slovenskemu prvoligašu zatresel prečko, nekdanji soigralec iz Maribora Marko Kolar, posojen nogometaš Celja Slavko Bralić, nekdanji branilec Olimpije Dino Štiglec, nekdanji branilec Brava Jakov Gurlica, Karlo Žiger pa je pred leti branil za velenjski Rudar.

Olimpija

Datum Tekma Strelci za Olimpijo 20. 1. Olimpija – Slask Vroclav (Pol/1) 28. 1. Olimpija – Krivbas (Ukr/1)

Maribor

Datum Tekma Strelci za Maribor 9. 1. Maribor : Istra 1961 (Hrv/1) 2:1 Soudani, Grlić 16. 1. Maribor - Dinamo Kijev (Ukr/1) 20. 1. Maribor - TSC Bačka Topola (Srb/1) 24. 1. Maribor – Jagiellonia Bialystok (Pol/1) 24. 1. Maribor - Zimbru (Mol/1)

Koper

Datum Tekma Strelci za Koper 11. 1. Koper : Tekstilac Odžaci (Srb/1) 3:2 Groznica 2, Omladič 18. 1. Istra 1961 (Hrv/1) – Koper 25. 1. Koper – Sarajevo (BiH/1) 26. 1. Koper – Rukh Viniki (Ukr/1)

Celje

Datum Tekma Strelci za Celje 18. 1. Celje – Osijek (Hrv/1) 25. 1. Celje – Široki Brijeg (BiH/1)

Bravo

Datum Tekma Strelci za Bravo 8. 1. Bravo : Kaiserslautern (Nem/2) 0:4 / 17. 1. Bravo – Hartberg (Avt/1) 24. 1. Bravo – Rukh Viniki (Ukr/1)

Mura

Datum Tekma Strelci za Muro 8. 1. Mura : Crvena zvezda (Srb/1) 2:4 Vizinger, Diogo Bezera 11. 1. Mura : Austria Dunaj (Avt/1) 1:2 Domjan 14. 1. Mura – Cracovia Krakov (Pol/1) 14. 1. Mura – Lokomotiv Leipzig (Nem/4) 17. 1. Mura – Železničar Pančevo (Srb/1)

Primorje

Datum Tekma Strelci za Primorje 8. 1. Rijeka (Hrv/1) : Primorje 1:1 Suljanović 12. 1. Gorica (Hrv/1) : Primorje 1:1 Babin 15. 1. Lokomotiva Zagreb (Hrv/1) – Primorje 26. 1. Primorje – Široki Brijeg (BiH/1)

Radomlje

Datum Tekma Strelci za Radomlje 10. 1. Radomlje : Sesvete (Hrv/2) 2:2 Cukon, Vučenović 14. 1. Rijeka (Hrv/1) – Radomlje 21. 1. Radomlje – Fehervar (Mad/1)

Domžale

Datum Tekma Strelci za Domžale 14. 1. Domžale – Osijek (Hrv/1) 18. 1. Domžale – Bistrica (Slo/2) 24. 1. Domžale – WSG Tirol (Avt/1)

Nafta