Kdo prihaja v Olimpijo?

Slovenski nogometni prvoligaš Olimpija iz Ljubljane je uradno potrdil prihod novega vezista. Po novem bo številko 16 na zeleno-belem dresu nosil albanski obrambno naravnani vezist Jurgen Celhaka, so potrdili v ljubljanskem kolektivu, ki je s 24-letnikom podpisal pogodbo do poletja 2027.

Celhaka je nogometno pot začel pri Tirani, kjer je tudi debitiral v članskem nogometu, z nastopi v domačem prvenstvu in mladinskih reprezentancah pa si je prislužil prestop v Legio iz Varšave. V poljski prestolnici je bival štiri leta. V tem času je osvojil pokalno lovoriko in si pridobil izkušnje z igranjem tako v evropski kot tudi konferenčni ligi, so zapisali pri Olimpiji.

Zelo vesel je, da bo branil barve ljubljanskega kluba

"Najprej bi rad lepo pozdravil vse navijače Olimpije! Zelo sem vesel, da bom v prihodnje igral v barvah tega kluba. Po podpisu pogodbe komaj čakam, da se novim soigralcem pridružim v Španiji. Slišal sem, da imajo na voljo izvrstne pogoje za delo. Zimske priprave želim zagotovo maksimalno izkoristiti, da bomo nato v drugem delu sezone vsi skupaj še boljši in uspešnejši," je povedal Celhaka za klubsko spletno stran.

Športni direktor Goran Boromisa pa je dodal: "Spet gre za profil igralca, ki smo ga iskali - zadnjega veznega, ki pa premore tudi veliko kakovosti v napadalni fazi igre. Ima bogate izkušnje z igranjem v Evropi in borbo za naslov v prvenstvu. Poleg tega ga krasita odličen značaj in borben duh."

Ljubljančani so v zimskem prestopnem roku okrepili tudi napad, pred kratkim je v ekipo prišel Estonec Alex Tamm.

Gašper Tratnik Foto: Aleš Fevžer

Slovenski vratar v prvo poljsko ligo

Slovenski nogometni vratar Gašper Tratnik se je iz ajdovskega Primorja preselil v prvo poljsko ligo. Petindvajsetletnik je podpisal pogodbo do 30. junija 2026 z ekipo Motor Lublin, je slednja potrdila na svoji spletni strani.

"Gašperja smo izbrali iz množice vratarjev in sodi v okvirje, po katerih smo se ravnali. V našem modelu igre želimo igrati z žogo od zadaj, zato smo iskali vratarja, ki je dober z nogami. Upamo, da bo Gašper dvignil konkurenco," je dejal športni direktor poljskega kluba Pawel Golanski.

Tratnik je doslej igral le v Sloveniji, in sicer za Dob, Domžale in Primorje. Po Transfermarktu je vreden 250.000 evrov, Motor pa naj bi ga dobil kot prostega igralca.

Motor Lublin je trenutno na sedmem mestu elitne poljske lige, v kateri igra še nekaj Slovencev. Dušan Stojinović za Jagiellonio, Erik Janža in Luka Zahović za Gornik Zabrze in Rok Kidrič za Puszczo Niepolomice.