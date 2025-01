Slovenski prvoligaški klubi so dejavni na pripravljalnih tekmah tudi ta konec tedna. Koper se je predstavil prvič v letu 2025 in v Umagu premagal srbski Tekstilac (3:2), dva zadetka pa je prispeval Hrvat Gabriel Groznica. Mura je nudila močen odpor avstrijskemu jesenskemu podprvaku. Proti dunajski Austrii je v Turčiji izgubila z 1:2, pripravam črno-belim pa sta se pridružil Jošt Pišek (Celje) in Norvežan George Lewis, nekdanji up londonskega Arsenala. Nafta je v petek s 6:3 odpravila Bistrico, Radomlje so remizirale s Sesvetami iz Zagreba (2:2).

Prvoligaški klubi se na nadaljevanje sezone pripravljajo v različnih državah. Jesenski prvak Olimpija se je odpravila v Španijo, Maribor v Turčijo, kjer se pripravlja tudi Mura, Celje, Primorje in Radomlje so na Hrvaškem, Bravo pa na Malti, kamor bodo odšli tudi Domžalčani, Koper in Nafta se pripravljata večinoma doma.

Koprčani so se v Umagu pomerili s Tekstilcem iz Srbije. To je bila prva tekma kanarčkov v letu 2025. Zmagali so s 3:2, junak srečanja pa je postal Hrvat Gabriel Groznica, ki je v drugem polčasu dosegel dva zadetka. V prvem je mrežo srbskega kluba zatresel Nik Omladič. Trener Oliver Bogatinov je od prve minute zaigral z enajsterico Baš, Mukadas, Ivkić, Zalaznik, Manenica, Omladič, Lovrić, Petriško, Simčić, D. Jurić in T. Jurić, v drugem pa so dobili priložnost Jurhar, Mittendorfer, Sidibe, Jovanović, Mijailović, Bacha, Tomek, Groznica, Saidi, Žabkar in Dibrani. Mladi branilec Anel Zulić, ki bo igral na Bonifiki spomladi kot posojen igralec danskega Viborga, še ni debitiral za Koper.

Častni gol Domjana, na pripravah Mure tudi Pišek in Lewis

Nogometaši Mure so odigrali drugo pripravljalno tekmo na turških tleh. Po Crveni zvezdi (2:4) so izgubili še proti dunajski Austrii (1:2). Proti trenutno drugouvrščenemu klubu avstrijskega prvenstva so nudili zelo dober odpor. Prvi polčas se je končal brez zadetkov, v nadaljevanju pa je Oskar Drobne povsem premešal postavo.

Mura je dvoboj začela z enajsterico Raduha, Kurtović, Kumer Čelik, Cipot, Pucko, Tripi, Vrbanec, Antolin, Diogo, Vizinger in Maroša, v drugem delu pa so zaigrali še Mustapić, Krajnc, Anželj, Zogkos, Proleta, Petrovič, Turudija, Nuhanović, Julardžija, Koren, Jovićević in Domjan. Slednji, Jaka Domjan, je v 88. minuti prispeval častni zadetek za Muro. Pred tem je dvakrat mrežo črno-belih zatresel Marko Raguž, Avstrijec hrvaških korenin. Za vijolice iz Dunaja je prvi polčas odigral tudi slovenski napadalec Nik Prelec.

Pripravam Mure sta se v Turčiji pridružila Jošt Pišek, mladi reprezentant Slovenije, ki se jeseni v dresu Celja po prihodu Alberta Riere ni naigral ter Norvežan ruandskih korenin George Lewis Igaba-Ishimwe, ki je nazadnje igral za ukrajinski Zviahel, pred leti pa se dokazoval tudi v dresu mlajših ekip londonskega Arsenala.

Remi mlinarjev in teniška zmaga Nafte

Radomljani so v domačem športnem parku remizirali s hrvaškim drugoligašem Sesvete iz Zagreba (2:2). Mlinarji so po zaslugi zadetkov Marka Cukona in Aleksandra Vučenovića dolgo vodili z 2:0, a so nato gostje v zadnjih minutah izenačili. Trener Darjan Slavic je začel dvoboj z enajsterico Velić, Zukić, Korun, Žaler, Kompan Breznik, Gnjatić, Pogačar, Davidović, Gajzler, Cukon in Vučenović, v nadaljevanju pa so dočakali priložnost še Kobal, Mamić, Ljutić, Dobrovoljc, Vukasović, Moses, Bilić, Štorman, Malenšek, Kukovec, Chino in Milojević.

Nafta je v leto 2025 vstopila s teniško zmago (6:3) proti Bistrici. Med strelce se je vpisal tudi kapetan Zoran Lesjak. Foto: www.alesfevzer.com

Zadnjeuvrščena Nafta je v petek napolnila mrežo drugoligaša iz Slovenske Bistrice (6:3). Najbolj se je izkazal mladi Madžar Dominik Csoka in dosegel hat-trick, na seznam strelcev pa so se za Lendavčane vpisali še kapetan Zoran Lesjak, Haris Kadrić in Luka Božičković.

Olimpija

Datum Tekma Strelci za Olimpijo 20. 1. Olimpija – Slask Vroclav (Pol/1) 28. 1. Olimpija – Krivbas (Ukr/1)

Maribor

Datum Tekma Strelci za Maribor 9. 1. Maribor : Istra 1961 (Hrv/1) 2:1 Soudani, Grlić 16. 1. Maribor - Dinamo Kijev (Ukr/1) 20. 1. Maribor - TSC Bačka Topola (Srb/1) 24. 1. Maribor – Jagiellonia Bialystok (Pol/1) 24. 1. Maribor - Zimbru (Mol/1)

Koper

Datum Tekma Strelci za Koper 11. 1. Koper : Tekstilac Odžaci (Srb/1) 3:2 Groznica 2, Omladič 18. 1. Istra 1961 (Hrv/1) – Koper 25. 1. Koper – Sarajevo (BiH/1) 26. 1. Koper – Rukh Viniki (Ukr/1)

Celje

Datum Tekma Strelci za Celje 18. 1. Celje – Osijek (Hrv/1) 25. 1. Celje – Široki Brijeg (BiH/1)

Bravo

Datum Tekma Strelci za Bravo 8. 1. Bravo : Kaiserslautern (Nem/2) 0:4 / 20. 1. Bravo – Hartberg (Avt/1) 24. 1. Bravo – Rukh Viniki (Ukr/1)

Mura

Datum Tekma Strelci za Muro 8. 1. Mura : Crvena zvezda (Srb/1) 2:4 Vizinger, Diogo Bezera 11. 1. Mura : Austria Dunaj (Avt/1) 1:2 Domjan 14. 1. Mura – Cracovia Krakov (Pol/1) 14. 1. Mura – Lokomotiv Leipzig (Nem/4) 17. 1. Mura – Železničar Pančevo (Srb/1)

Primorje

Datum Tekma Strelci za Primorje 8. 1. Rijeka (Hrv/1) : Primorje 1:1 Suljanović 12. 1. Gorica (Hrv/1) – Primorje 15. 1. Lokomotiva Zagreb (Hrv/1) – Primorje 26. 1. Primorje – Široki Brijeg (BiH/1)

Radomlje

Datum Tekma Strelci za Radomlje 10. 1. Radomlje : Sesvete (Hrv/2) 2:2 Cukon, Vučenović 14. 1. Rijeka (Hrv/1) – Radomlje 21. 1. Radomlje – Fehervar (Mad/1)

Domžale

Datum Tekma Strelci za Domžale 14. 1. Domžale – Osijek (Hrv/1) 18. 1. Domžale – Bistrica (Slo/2) 24. 1. Domžale – WSG Tirol (Avt/1)

Nafta