Radomlje pripeljale najboljšega strelca 2. SNL

Jaša Martinčič, najboljši strelec v jesenskem delu sezone v 2. SNL, se je iz Slovenske Bistrice preselil v Radomlje, kjer bo okrepil napad. Slovenski nogometni klub Domžale je sporočil novi kadrovski novici. Po sporazumni prekinitvi sodelovanja v Domžalah ne bosta več igrala napadalec Mario Krstovski in vezist Daniel Offenbacher.

Triindvajsetletni Jaša Martinčič je v jesenskem delu 16 tekmah dosegel 11 golov, zdaj pa je dobil tudi priložnost v eliti.

Martinčič je nogometno pričel v domači Slovenski Bistrici, kot kadet in mladinec se je preizkusil tudi v Mariboru, v drugi ligi pa je igral tudi za Dob. V 2. SNL je doslej zaigral na 68 tekmah in dosegel 29 golov.

Že pred Martinčičem je v zimskem prestopnem roku Radomlje okrepil tudi srbski vezni nogometaš Đorđe Gordić.

Krstovski in Offenbacher zapustila Domžale

Napadalec Mario Krstovski je za Domžale skupno odigral 48 uradnih tekem in dosegel 12 zadetkov, od tega 10 v Prvi ligi Telemach ter dva v pokalu Pivovarne Union. V dveh sezonah je zbral skupno 2993 minut na igrišču, so zapisali Domžalčani.

Za Daniela Offenbacherja so dodali, da je skupno nastopil na 61 uradnih tekmah, ob tem pa je na nekaterih tekmah ob odsotnosti Harisa Vučkića nosil tudi kapetanski trak.

Daniel Offenbacher ne bo nadaljeval kariere v mestu ob Kamniški Bistrici. Foto: Grega Valančič

Že pred njima so iz Domžal odšli še Morre Makadji, Gašper Černe, Tomi Gobec, Miha Vrhovnik (zadnji trije so posojeni Iliriji) in Nermin Hodžić.

Za zdaj sta ekipo okrepila napadalec Nikola Burić in povratnik v vrata Lovro Štubljar.