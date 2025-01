Maribor po šovu Ganca razveselil bogatega Turka

Danes bo prvo pripravljalno tekmo v letu 2025 odigrala ljubljanska Olimpija. Usoda je hotela, da bo to v Španiji naredila proti poljskemu Slasku, ki ga vodi Ante Šimundža, dolgoletni znanec 1. SNL. Mariborčan je vedno motiviran na srečanjih proti zmajem iz Ljubljane, njegovi nekdanji varovanci, ki nosijo vijolični dres, pa so v Turčiji v dvoboju, ki je trajal kar 120 minut, premagali srbskega TSC iz Bačke Topole s 4:3. Blestel je zlasti dvakratni strelec Ganec Benjamin Tetteh, dvoboj pa je v živo spremljal tudi prvi mož mariborskega kluba Acun Ilicali. Danes bodo dejavni tudi Radomljani.

Prvoligaški klubi se na nadaljevanje sezone pripravljajo v različnih državah. Jesenska prvakinja Olimpija je v Španiji, Maribor v Turčiji, kjer se je pripravljala tudi Mura, Celje, Primorje in Radomlje so na Hrvaškem, Bravo je bil na Malti, kamor bodo odšli tudi Domžalčani, Koper in Nafta pa se pripravljata večinoma doma.

Kot zadnji slovenski prvoligaški klub v letu 2025 bo pripravljalno tekmo odigrala še Olimpija. Jesenski prvak se v Španiji meri z zadnjeuvrščenim poljskim prvoligašem Slaskom, ki ga je pozimi prevzel Ante Šimundža. Trofejni slovenski strateg bo skušal klub iz Vroclava rešiti izpada. Dvoboj poteka na Pinatar Areni, Španec Victor Sanchez pa prvič vodi zmaje na tleh njegove domovine.

Ko sta se Ante Šimundža in Victor Sanchez pomerila v tej sezoni na derbiju v Ljudskem vrtu, ni bilo zmagovalca. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Mariborčani so se v Turčiji pomerili s srbskim predstavnikom TSC iz Bačke Topole, ki si je podobno kot Olimpija in Celje v konferenčni ligi zagotovil napredovanje v izločilni del. Vijolice so se dogovorile s Srbi, da bo dvoboj trajal 120 minut (dvakrat po 60 minut). Boštjan Cesar se je v prvem podaljšanem polčasu odločil za zasedbo Jug, Meško (od 41. Milec), Vidmar, Krajnc, Ojo, Osterc, Vrhovec, Soudani, Božić, Barišić (od 31. Iličić) in Mbina. Slednji je z zadetkom v 60. minuti znižal zaostanek na 1:2.

V drugem polčasu so barve Mariborčanov branili Bergsen (od 91. Pridgar), Širvys, M'Bondo, Rekik, Sousa, Viher, J. Repas, Grlić, Komaromi, Ž. Repas (od 102. Belovič) in Tetteh, ki je postal junak srečanja. Benjamin Tetteh je v zaključku srečanja dosegel dva zadetka, po lepoti je izstopal zlasti tisti za 3:3 v 112. minuti, ko je zadel neubranljivo po strelu z roba kazenskega prostora, pred tem pa je mrežo Srbov zatresel še povratnik Žiga Repas. Dvoboj si je ogledal tudi prvi mož mariborskega kluba Turek Acun Ilicali, podajo za zadnji zadetek (4:3) pa je prispeval novinec, Tunizijec z nizozemskim potnim listom Omar Rekik.

Radomljani se bodo na pripravljalnem srečanju v Umagu pomerili s srbskim prvoligašem Tekstilac.

Olimpija

Datum Tekma Strelci za Olimpijo 20. 1. Olimpija – Slask Vroclav (Pol/1) 28. 1. Olimpija – Krivbas (Ukr/1)

Maribor

Datum Tekma Strelci za Maribor 9. 1. Maribor : Istra 1961 (Hrv/1) 2:1 Soudani, Grlić 16. 1. Maribor : Dinamo Kijev (Ukr/1) 0:2 / 20. 1. Maribor : TSC Bačka Topola (Srb/1) 4:3 Tetteh 2, Ž. Repas 24. 1. Maribor – Jagiellonia Bialystok (Pol/1) 24. 1. Maribor – Zimbru (Mol/1)

Koper

Datum Tekma Strelci za Koper 11. 1. Koper : Tekstilac Odžaci (Srb/1) 3:2 Groznica 2, Omladič 18. 1. Istra 1961 (Hrv/1) : Koper 6:0 / 25. 1. Koper – Sarajevo (BiH/1) 26. 1. Koper – Rukh Viniki (Ukr/1)

Celje

Datum Tekma Strelci za Celje 18. 1. Celje : Osijek (Hrv/1) 2:2 Kvesić, Sešlar 25. 1. Celje – Široki Brijeg (BiH/1)

Bravo

Datum Tekma Strelci za Bravo 8. 1. Bravo : Kaiserslautern (Nem/2) 0:4 / 17. 1. Bravo : Hartberg (Avt/1) 0:2 / 24. 1. Bravo – Rukh Viniki (Ukr/1)

Mura

Datum Tekma Strelci za Muro 8. 1. Mura : Crvena zvezda (Srb/1) 2:4 Vizinger, Diogo Bezera 11. 1. Mura : Austria Dunaj (Avt/1) 1:2 Domjan 14. 1. Mura : Cracovia Krakov (Pol/1) 2:1 Pišek, Maroša 14. 1. Mura : Lokomotiv Leipzig (Nem/4) 3:3 Domjan 2, Lewis 17. 1. Mura : Železničar Pančevo (Srb/1) 1:4 Jovićević

Primorje

Datum Tekma Strelci za Primorje 8. 1. Rijeka (Hrv/1) : Primorje 1:1 Suljanović 12. 1. Gorica (Hrv/1) : Primorje 1:1 Babin 15. 1. Lokomotiva Zagreb (Hrv/1) : Primorje 0:0 / 17. 1. Slaven Koprivnica (Hrv/1) : Primorje 4:0 / 26. 1. Primorje – Široki Brijeg (BiH/1)

Radomlje

Datum Tekma Strelci za Radomlje 10. 1. Radomlje : Sesvete (Hrv/2) 2:2 Cukon, Vučenović 14. 1. Radomlje : Rijeka (Hrv/1) 1:0 Vokić 17. 1. Radomlje : Triglav Kranj (Slo/2) 2:1 Kukovec, Gajzler 20. 1. Radomlje - Tekstilac Odžaci (Srb/1) 21. 1. Radomlje – Fehervar (Mad/1) 25. 1. Radomlje - Orijent (Hrv/2)

Domžale

Datum Tekma Strelci za Domžale 14. 1. Domžale : Osijek (Hrv/1) 1:2 Kranjčič 18. 1. Domžale : Bistrica (Slo/2) 2:1 Burić 2 24. 1. Domžale – WSG Tirol (Avt/1)

Nafta