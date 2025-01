Egiptovski reprezentant Omar Marmuš je zapustil nemško bundesligo. Egipčan se je iz Frankfurta preselil k Manchestru Cityu. Petindvajsetletnik je s Cityjem podpisal štiriinpolletno pogodbo, vredno 59,1 milijona funtov (69,9 milijona evrov) in morebitnih pet milijonov evrov dodatkov. Močno okrepitev ima tudi Juventus, to je Randal Kolo Muani, ki v Torino prihaja iz PSG-ja.

Omar Marmuš je tretja okrepitev Cityja v januarskem prestopnem roku po prihodu branilcev Abdukodirja Husanova in Vitorja Reisa v začetku tega tedna. "To je dan, ki ga ne bom nikoli pozabil. Podpisati za Manchester City – eno najboljših ekip na svetu – je neverjeten občutek. Navdušen sem, moja družina je tako ponosna in vsi smo zelo veseli, da smo tukaj v Manchestru," je ob podpisu dejal Marmuš za klubsko spletno stran.

Marmuš, ki lahko igra na različnih položajih v napadu, je dosegel 37 golov na 67 tekmah, odkar se je poleti 2023 pridružil Frankfurtu. Kariero je začel pri v egiptovski prvi ligi, nato pa se je leta 2020 preselil v Nemčijo k Wolfsburgu, nato pa je igral še pri St. Pauliju in Stuttgartu.

Kolo Muani vendarle prišel v Juventus

Randal Kolo Muani Foto: Reuters Juventus je po nekaj zapletih vendarle uradno potrdil prihod francoskega napadalca Randala Koloja Muanija. Torinčani so si 26-letnika do konca sezone izposodili od Paris Saint-Germaina. Po dogovoru med kluboma Juventus po koncu sezone ne bo mogel odkupiti nove okrepitve. Kolo Muani, ki je kariero začel pri Nantesu, nato pa si ime ustvaril pri Eintrachtu iz Frankfurta, od koder je septembra 2023 prestopil v PSG za 95 milijonov evrov, bo tako za črno-bele igral že v soboto v derbiju kroga italijanske lige proti Napoliju.

Kmalu pa bodo novo okrepitev obelodanili tudi pri Juventusovemu tekmecu iz elitne italijanske lige Milanu. Na zdravniški pregled je že prišel 34-letni angleški bočni branilec Kyle Walker. Dosedanjega člana Manchester Cityja si bodo rdeče-črni izposodili do konca sezone, nato ga lahko odkupijo za pet milijonov evrov.

Flakus Bosilj iz druge v tretjo špansko ligo

Slovenski nogometaš David Flakus Bosilj, ki je pomagal mladi reprezentanci do 21 let do nastopa na evropskem prvenstvu, bo kariero nadaljeval v tretji španski ligi. Kot so v torek sporočili iz njegovega drugoligaškega kluba Castellon, so ga do konca sezone poslali na posojo v tretjo ligo k Realu Murcii, ki se bori za napredovanje v drugo ligo.

Mladi reprezentant Flakus Bosilj iz druge v tretjo špansko ligo. Foto: Aleš Fevžer

Za 22-letnega napadalca bo to četrti klub v tujini. Doslej je bil član Verone, De Graafschapa in Castellona, pred tem pa je doma nosil dres ljubljanskega Brava in Aluminija iz Kidričevega. Jeseni je za Castellon v prvenstvu in pokalu odigral 12 tekem in dosegel dva zadetka.

Bravo je vsaj do konca prihodnje sezone pripeljal okrepitev iz Srednjeafriške republike. Novi član Brava je postal Venuste Baboula. Šestindvajsetletni napadalno usmerjeni igralec je podpisal pogodbo do konca sezone 2025/26 z možnostjo podaljšanja. V Bravo prihaja iz Francije, kjer je nazadnje kot posojeni igralec ekipe QRM igral za Versailles v tretji francoski ligi.

Koprčani in Radomljani potrdili nova prihoda

Koper je potrdil prihod pete zimske okrepitve. Po novem bo za primorski klub igral 19-letni vezist Timotej Brkić, ki je bil pred tem član Mure. Nekdanji igralec Brežic, Krškega in Maribora bo v Kopru ostal najmanj do konca leta 2027. Pred Brkićem so zasedbo Oliverja Bogatinova okrepili še Benjamin Dibrani, Anel Zulić, Toni Domgjoni in Jean-Pierre Longonda. Odšel pa je napadalec Nikola Burić, ki bo nosil dres Domžal.

Kadrovsko novost so sporočili tudi Radomljani. Zanje bo spet igral 28-letni napadalno usmerjeni vezist Dejan Vokić, ki se vrača po dolgotrajnem okrevanju po poškodbi. Vokić je za Radomlje igral že v sezoni 2023/24, ko je na 31 tekmah dosegel štiri gole, nato pa se v končnici sezone poškodoval in bil nekaj mesecev odsoten. Pred njim sta Radomlje sicer okrepila Đorđe Gordić in Jaša Martinčič.