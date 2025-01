"Semirju se kot enemu izmed glavnih akterjev za naše uspehe v tej sezoni iskreno zahvaljujemo za vse, kar je dal našemu klubu, in mu želimo v prihodnje le najboljše," so zapisali pri Primorju, ki je jesenski del končal na zanje visokem šestem mestu.

Smajlagić je v tem delu tekmovanja za rdeče-črne dosegel sedem golov, s čimer je bil vodilni strelec lige skupaj z Denijem Jurićem iz Kopra, Raulom Floruczem iz Olimpije, Milanom Tučićem iz Brava ter Amadejem Marošo iz Mure.

Pred Smajlagićem so Ajdovščino pozimi zapustili še Goncalo Agrelos, Andrej Bogićević in Gašper Tratnik.

Manchester City nadaljuje zimsko nakupovanje

Potem ko je angleški nogometni prvoligaš Manchester City v ponedeljek potrdil prihod 20-letnega uzbekistanskega branilca Abdukodirja Husanova za 40 milijonov evrov iz Lensa, je danes uradno v svoje vrste sprejel še 19-letnega brazilskega obrambnega igralca Vitorja Reisa, ki je iz Palmeirasa prišel za 35 milijonov evrov.

Vitor Reis že trenira z novimi soigralci iz Manchestra. Foto: Reuters

Reis je pogodbo z Angleži podpisal za štiri leta in pol. "Vesel sem, da sem se pridružil enemu največjih klubov na svetu. Vsi so videli dosežke iz zadnjih let, tudi sam si želim pustiti svoj pečat na lovu na nove lovorike," je povedal Reis za klubsko spletno stran.

V zadnjih dneh sta se okrepila tudi Cityjeva tekmeca iz elitne angleške lige. Aston Villa je za sedem milijonov evrov iz španskega drugoligaša Levanteja pripeljala 21-letnega desnega bočnega branilca Andresa Garcio, Crystal Palace pa je za 14,2 milijona iz drugoligaša Milwalla kupil 19-letnega napadalno usmerjenega vezista Romaina Esseja.

Drkušićev delodajalec iz Brazilije pripeljal drago okrepitev

Ruski nogometni prvoligaš Zenit iz Sankt Peterburga, matični klub slovenskega reprezentanta Vanje Drkušića, je poskrbel za drago zimsko okrepitev. Iz brazilskega Botafoga je za 33 milijonov kupil 24-letnega krilnega nogometaša Luiza Henriqueja, ki je podpisal pogodbo do konca decembra 2028, je poročal Transfermarkt.

Luiz Henrique je pred časom že igral v Evropi, ko ga je poleti 2022 iz Fluminenseja za 10,4 milijona kupil španski Betis iz Seville, ta pa ga je nato pozimi 2024 za 16 milijonov prodal Botafogu.

Kolmaničev soigralec se je vrnil k River Platu

Slovenski levi bočni branilec Žan Kolmanič je v Austinu, ki igra v severnoameriški nogometni ligi MLS, ostal brez soigralca. Napadalno usmerjeni vezist, 28-letni Sebastian Driussi, se je namreč vrnil v domovino, kjer bo po novem igral za sloviti River Plate iz Buenos Airesa. Pogodbo s klubom, kjer je začel kariero, je podpisal do konca leta 2028.

Še globlje v žep je segel tekmec Riverja iz elitne argentinske lige, v kateri je član San Lorenza Andres Vombergar. Estudiantes iz La Plate je namreč za 14,6 milijona evrov iz Boce Juniors pripeljal 22-letnega vezista Cristiana Medino.

Za odmevnejše okrepitve so poskrbeli tudi nekateri drugi klubi, med njimi Benfica, ki je od tekmeca iz portugalske lige Vitorie Guimaraes za 12 milijonov evrov odkupila 23-letnega obrambno naravnanega vezista Manuja, je poročal Transfermarkt.

