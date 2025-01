Nekdanji selektor slovenske nogometne reprezentance in od leta 2021 selektor Uzbekistana Srečko Katanec bo zaradi slabega zdravstvenega stanja izpustil priprave v Dohi. "Zaradi poslabšanja zdravstvenega stanja se ne bo mogel udeležiti treningov. To je priporočilo zdravnika," so sporočili iz uzbekistanske nogometne zveze. Priprave, ki bodo od 20. do 31. januarja v Dohi, bosta prevzela Katančeva pomočnika Aleš Čeh in Vlado Radmanović. Zveza naj bi že iskala Katančevega naslednika.

Konkretnih informacij o zdravstvenem stanju 61-letnega nogometnega strokovnjaka Srečka Katanca sicer ni, uzbekistanski mediji, med drugim tudi Championat.Asia, pa omenjajo, da je Srečko Katanec zbolel za rakom.

To ni prvič, da je Katanec zaradi zdravstvenih težav zapustil reprezentančne obveznosti. Prvič se je to zgodilo junija 2023, ko je Uzbekistan igral v pokalu CAFA s Tadžikistanom, Iranom in Turkmenistanom. Drugič je bil odsoten marca 2024, ko je zaradi bolezni odpotoval v Slovenijo, vodenje uzbekistanske reprezentance pa je na tekmi proti Honkongu prevzel njegov pomočnik Aleš Čeh.

Foto: Reuters

"Nisem pravočasno poslušal svojega telesa"

Katanec je o svojih zdravstvenih težavah spregovoril že junija lani na novinarski konferenci pred tekmo s Turkmenistanom. "Dolgo bi trajalo, da bi vam povedal vse o svojem zdravju. Nisem pravočasno poslušal svojega telesa. Prestal sem veliko operacij, zdaj me čaka okrevanje. Človek na svoje zdravje pomisli šele takrat, ko zboli. Trenutno je stanje dobro. Če bom še tretjič odšel iz reprezentance, se zagotovo ne bom vrnil," je takrat dejal Katanec.

A zgodilo se je tudi tretjič, in sicer oktobra 2024, ko je selektor izpustil kvalifikacijski tekmi za svetovno prvenstvo proti Združenim arabskim emiratom in Iranu. Njegova tokratna odsotnost je že četrta, odkar vodi uzbekistansko nogometno reprezentanco, in ni znano, ali bo sodelovanje nadaljeval.

Po poročanju uzbekistanskih medijev naj bi se zveza že dogovarjala o zamenjavi selektorja, saj Katanec domnevno ne more v celoti opravljati svojih nalog.

Nogometaši Uzbekistana bodo v sklopu priprav 27. januarja odigrali prijateljsko tekmo z Jordanijo.

