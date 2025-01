V Italiji rojeni nemški nogometni trener Domenico Tedesco ni več selektor belgijske reprezentance. Kot je sporočila belgijska zveza, je z 39-letnim trenerjem danes končala sodelovanje, iskanje njegovega naslednika je v teku. Tedesco je položaj prevzel februarja 2023 in podpisal pogodbo do svetovnega prvenstva 2026.

Kritike Tedesca so se v Belgiji znova okrepile po nekaj tekmah rdečih vragov brez zmage in slabih nastopih tako na euru kot v ligi narodov.

Nekdanji trener nemških RB Leipziga in Schalkeja 04 je novembra znova opozoril na veliko število poškodb in bil kljub slabim dosežkom prepričan, da je še vedno pravi človek za to funkcijo.

"Med eurom rdeči vragi žal niso izpolnili pričakovanj, prav tako ne v ligi narodov," so sporočili iz belgijske nogometne zveze.

