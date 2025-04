Remco Evenepoel spet tarča kritik, tudi nizkotnih, razjezil ga je še belgijski novinar

"Čutim dolžnost, da se odzovem na absurdne in nespoštljive izjave, ki jih je Ruben VG podal o mojem zasebnem življenju. Trdil je, da preživljam družino svoje žene. Naj bom zelo jasen: to je popolna neumnost!" se je z daljšim zapisom na Instagramu odzval jezni Remco Evenepoel.

Ruben Van Gucht Foto: Ana Kovač

Remcov jezni zapis na Instagramu Foto: zajem zaslona Van Gucht je v oddaji De Afspraak na televiziji VRT širil govorice, da naj bi šlo maroški družini Evenepoelove žene Oumi Rayane slabo in da jo mora finančno podpirati kolesarski šampion, kar je bila le še pika na i pestremu dogajanju po dirki Liege–Bastogne–Liege, po kateri se je na 25-letnega belgijskega asa usul plaz kritik, med temi tudi številnih nizkotnih in celo rasističnih.

V Evenepoelovi družini so ogorčeni, Remcov oče Patrick je zagrozil, da bo zaradi zlivanja gnojnice sprožil pravne postopke, pa je bilo to, še preden se je oglasil van Gucht. Tudi ta naj bi z neprimernimi besedami napadel ugled družine Rayane, kar je razburilo Remca. "Moja žena prihaja iz bogate družine. Starši so svojim otrokom s trdim delom in podjetništvom zgradili čudovito življenje. Oumi je bila moja soseda. Njeni starši živijo le 200 metrov od mojih v Schepdaalu. Vsi, ki tam živijo, vedo, da živijo v čudoviti vili. Ogromni hiši. Poznava se že od otroštva. Že dolgo, preden je bilo govora o denarju, slavi ali čemerkoli drugem. Njeni starši nikomur ne dolgujejo svojega bogastva. Zagotovo ne meni. Ali pa ti je težko verjeti, da je maroška družina preprosto trdo delala in je premožna? To več pove o tvojem omejenem pogledu na svet kot o resničnosti," je van Guchtu sporočil Evenepoel.

Primernost komentarjev novinarja medija Sporza preučuje tudi televizija VRT.

