Tadej Pogačar je po letih 2021 in 2024 še tretjič zmagal na zadnjem spomladanskem kolesarskem spomeniku sezone, dirki Liege–Bastogne–Liege. Na La Doyenne ali staro damo ima 26-letni Slovenec tudi nekoliko bolj grenke spomine. Leta 2022 je preizkušnjo izpustil zaradi smrti mame svoje zaročenke Urške Žigart, leto pozneje pa je sicer nastopil, a že po 80 kilometrih zaradi padca in zlomljene kosti v zapestju odstopil.

Danes se je pokojni tašči poklonil tudi s posebnim napisom na dresu – "Zate, D" piše ob številki 1.

"Odlični je prvi del sezone končati na takšen način. Vse se je izšlo popolno. Moj napad na La Redoutu ni bil načrtovan, že pred njim je bil tempo izjemno visok, videl sem, da je nekaj favoritov že ostalo brez pomočnikov in odločil sem se malo preizkusiti noge. Če mi ne bi šlo, bi na vrhu lahko popustil, ampak sem se počutil dobro in nadaljeval," je v cilju povedal slovenski šampion.

Kolesarji so morali danes premagati 4.365 višinskih metrov, eden ključnih Pogačarjevih pomočnikov na klancih pa je bil izjemno Domen Novak, ki je glavnino vlekel vse do odločilnega napada svetovnega prvaka na klancu La Redoute. Debi na spomenikih je v članski konkurenci doživel še Gal Glivar (Alpecin-Deceuninck). Novak je dirko končal na 102. mestu, Givar na 126.

Na ženski dirki pa nastopata Urška Žigart (AG Insurance–Soudal) in Špela Kern (Cofidis).

Odločilni napad je sprožil na klancu La Redoute, kakšnih 35 kilometrov pred ciljem dirke. Foto: Guliverimage

Pogačar je prišel še do sedme zmage v letošnji sezoni in 95. v profesionalni karieri. Zdaj ima devet zmag na spomenikih, ob treh na Liege – Bastogne – Liege še štiri na Lombardiji in dve na dirki po Flandriji. Med aktivnimi kolesarji je zdaj v tem seštevku vodilni z zmago več od Nizozemca Mathieua van der Poela (Alpecin – Deceuninc), ki ga na današnji dirki ni bilo. Pogačar je postal sploh prvi kolesar v zgodovini, ki je na stopničke stopil na šestih zaporednih spomenikih. Niz je začel z lansko zmago na Liegeu, nato pa je dobil Lombardijo, bil tretji na letošnjem Milanu-Sanremu, zmagal po Flandriji ter bil pred današnjo zmago še drugi ob debiju na Pariz-Roubaixu.

Zdaj po naporni pomladi Pogačarja čaka nekaj počitka, naslednja preizkušnja v njegovem koledarju je kriterij po Dofineji, ki se bo začel 8. junija. Julija bo napadal še svojo četrto zmago na Dirki po Franciji.

Liege–Bastogne–Liege, potek dirke:

Cilj: Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG) je zmagovalec 111. dirke Liege - Bastogne - Liege!

8 km do cilja: Pogačar se zanesljivo pelje zmagi naproti, zdaj ima že minuto in pol prednosti pred zasledovalcema Healyjem in Cicconejem. Ta pa povečujeta prednost pred preostalimi. Izgleda, da so stopničke oddane.

13 km do cilja: Tadeju Pogačarju zdaj z dobro minuto zaostanka sledita le še Irec Ben Healy (EF Education – EasyPost) in Italijan Giulio Ciccone (Lidl Trek), nekaj sekund za njima so še Guillaume Martin, Mauro Schmid, Tom Pidcock, Brandon McNulty ... Remco Evenepoel je omagal in zaostal za glavnino.

🏁 14km - #LBL



🇸🇮@TamauPogi attaque seul en tête la montée de la côte de la Roche-aux-Faucons ! 💪



🇸🇮 @TamauPogi powers up solo, leading the charge into the Côte de la Roche-aux-Faucons! 💪 pic.twitter.com/Cs5ykE36Pn — Liège-Bastogne-Liège (@LiegeBastogneL) April 27, 2025

15 km do cilja: Pogačar se zadnjemu vzponu dirke Côte de la Roche-aux-Faucons (km 238,7, 1,3 km, 11%) približuje z 1:17 prednosti pred skupino s Pidcockom in Healyjem ter 1:30 pred skupino z Evenepoelom.

25 km do cilja: Pogačar zdaj vozi že 45 sekund pred Pidcockom, Healyjem, Alaphilippom in Cicconejem, pa dobro minuto pred naslednjo skupini zasledovalcev, v kateri je tudi Slovenčev moštveni kolega Brandon McNulty. Skupina z Remcom Evenepoelom vozi 1:15 za svetovnim prvakom.

31 km do cilja: Pogačar vozi 15 sekund pred Pidcockom in Healyjem, pa še nekaj več pred skupino z Remcom Evenepoelom.

34 km do cilja: v lov za Pogačarjem so šli Julian Alaphilippe, Giulio Ciccone, Ben Healy, Tom Pidcock ... Evenepoel je še vedno malce zadaj. Svetovni prvak ima v vodstvu kakšnih deset sekund prednosti pred zasledovalci,

34,7 km do cilja: Tadej Pogačar je napadel in se odpeljal v vodstvo!

🚀 @TamauPogi part en solo dans la côte de la Redoute !



🚀 @TamauPogi goes solo on the côte de la Redoute ! pic.twitter.com/JCauzzcyba — Liège-Bastogne-Liège (@LiegeBastogneL) April 27, 2025

35 km do cilja: kolesarji so se zapodili na La Redoute (km 218, 1,6 km, 9,4%). V ospredju glavnine so zbrani favoriti za končno zmago, Pogačar, Skjelmose, Alaphilippe ... Remco Evenepoel je malce zadaj.

48 km do cilja: kolesarji se vzpenjajo na Cote de Desnie (1,6 km, 8,1-odstotni povprečni naklon), na čelu glavnine je spet neuničljivi Domen Novak.

Kolesarje do konca dirke čakajo še naslednji klanci:

Côte de la Redoute (km 218, 1,6 km, 9,4%)

Côte des Forges (km 228,7, 1,3 km, 7,8%)

Côte de la Roche-aux-Faucons (km 238,7, 1,3 km, 11%)

55 km do cilja: na ravnini se na čelu glavnine pojavljajo kolesarji Lidl - Treka, na klancih, ki si sledijo eden za drugim, diktiranje tempa odstopijo Novaku in ekipi UAE Emirates. Nervoza v glavnini narašča, ekipe se že borijo za najboljše pozicije.

60 km do cilja: bega je konec, glavnina, na čelu katere vztraja Domen Novak, je ujela še zadnje tri ubežnike.

63 km do cilja: na čelo glavnine se je spet vrnil Domen Novak in spet dvignil tempo, medtem je v glavnini prišlo do padca, na tleh se je znašel Warren Barguil (Team Picnic PostNL).

💥 Chute au sein du peloton dans le col du Rosier. @WarrenBarguil est notament tombé.



💥 There's been a crash in the peloton on the Col du Rosier, with @WarrenBarguil hitting the ground.#LBL pic.twitter.com/Os5aeRho5T — Liège-Bastogne-Liège (@LiegeBastogneL) April 27, 2025

65 km od cilja: na čelu glavnine se pojavljajo tudi kolesarji Lidl – Treka in Alpecin – Deceunincka, Domen Novak se je že pred nekaj kilometri umaknil s čela glavnine, Pogačar ima ob sebi še nekaj pomočnikov, vozi pa se v ospredju glavnine. Ta je zdaj še 40 sekund za bežečo četverico s Haigom, Lolandom, Sepulvedo in Le Berrejem..

75 km do cilja: Haigu so se pridružili še Le Berre, Loland, Sepulveda in Boulahoite, preostali člani prvotne ubežne skupine so omagali. Glavnino še vedno vleče Novak, zaostanek za vodilno skupino pa je padel pod minuto.

76 km do cilja: vodilna skupina je razpadla, zdaj vodi Avstralec Jack Haig (Bahrain – Victorious), ki ima nekaj sekund prednosti pred zasledovalci, glavnina medtem počasi lovi ubežnike, ki so omagali, vozi pa še vedno dobro minuto za čelom dirke.

🏁 76km - #LBL



🇦🇺@jackhaig93 ouvre la route avec quelques longueurs d'avance sur ses anciens compagnons d'échappée.



🇦🇺 @jackhaig93 has taken the lead, pulling away from his former breakaway mates! pic.twitter.com/ZnZoOOMdBW — Liège-Bastogne-Liège (@LiegeBastogneL) April 27, 2025

79 km do cilja: kolesarji se vzpenjajo na Core de Stockeu, dober kilometer dolg klanec s kar 12-odstotnim povprečnim naklonom. Na čelu glavnine vztraja Domen Novak, vodilna dvanajsterica pa ima zdaj dobro minuto prednosti.

82 km do cilja: Domen Novak (UAE Team Emirates - XRG) je na čelu glavnine navil hud tempo in dvojica Ineosa Jungels - Foss je bila ujeta, ubežna dvanajsterica pa ima zdaj le še minuto prednosti pred zasledovalci.

Medtem se je začela tudi ženska dirka Liege–Bastogne–Liege. Izmed Slovenk nastopata Urška Žigart (AG Insurance–Soudal) in Špela Kern (Cofidis).

🙌 La 9ème édition de #LBLwomen est lancée !



🙌 The 9th edition of #LBLwomen starts now! pic.twitter.com/HLDUhTTm6e — Liège-Bastogne-Liège (@LiegeBastogneL) April 27, 2025

100 km do cilja: dvanajsterica v vodstvu ima 1:47 prednosti pred dvojico Ineos Grenadiers Jungels-Foss, glavnina zaostaja še slabo minuto več. V glavnini sicer ritem narekujejo ekipe UAE Team Emirates, Soudal Quick-Step in Lidl-Treka.

110 km do cilja: dirka se vse bolj zaostruje, prednost ubežnikov pa pada. Dvanajsterica v vodstvu ima še dobri dve minuti prednosti pred dvojico Ineos Grenadiers Jungels-Foss, glavnina za vodilnimi kolesarji pa za zaostaja 3:30.

Foto: Guliverimage

Pred dirko je spregovoril tudi zmagovalec dirke Amstel Gold Race, Mattias Skjelmose (Lidl-Trek), ki pa je moral izpustiti sredino Valonsko puščico zaradi hudega padca. "Vse me boli, moje koleno in kolk sta otečena, ob tem sem pridobil še nekaj kilogramov. Skušal bom dati kar najboljše, imamo močno ekipo, nimam pa enakih nog kot sem jih imel na dirki Amstel Gold Race," je povedal Danec.

129 km do cilja: iz glavnine je na vzponu skočil Bob Jungels (Ineos Grenadiers), ki je na tej dirki že zmagal, za njim se je podal še njegov moštveni kolega Tobias Foss. Jungels in Foss za ubežno skupino zaostajata 4:28, glavnina s Tadejem Pogačarjem pa 5:27.

135 km do cilja: pred kolesarji je vzpon na Col de Haussire – Stèle Claudy Criquelion (3,9 km pri 6,8 % naklona). V vodstvu je še naprej dvanajsterica kolesarjev, njihova prednost znaša 5:25. Na vrhu klanca bodo kolesarji šli mimo spomenika belgijski kolesarski legendi Claudyju Criquielionu, ki je bil dvakrat drugi v La Doyennu, a nikoli ni zmagal.

V vodilni skupini je dvanajst kolesarjev. Foto: Guliverimage

160 km do cilja: dvanajsterica ubežnikov je že prispela v Bastogne, približno 5:45 za njimi pa tudi glavnina.

180 km do cilja: kolesarji se približujejo prvemu vzponu dneva Côte de Saint-Roch (1 km; 11,2% naklon). V ospredju je še vedno dvanajsterica kolesarjev, ki ima okoli 5:30 prednosti pred glavnino.

🏁 182km - #LBL

1️⃣2️⃣🚴🏻‍♂️< 5’30’’ <🚴🏻‍♂️🚴🏻‍♂️🚴🏻‍♂️🚴🏻‍♂️🚴🏻‍♂️🚴🏻‍♂️🚴🏻‍♂️🚗



Les 12 hommes de tête abordent la 1ère ascension répertoriée du jour, la Côte de Saint-Roch (1km, 11,2%)



The 12-man breakaway is hitting the first climb of the day, the Côte de Saint-Roch (1 km, 11.2%) pic.twitter.com/YypWtjeVtM — Liège-Bastogne-Liège (@LiegeBastogneL) April 27, 2025

200 km do cilja: dvanajsterica v vodstvu ima 5:30 prednosti pred glavnino s Tadejem Pogačarjem, kjer ritem narekuje njegova ekipa UAE Team Emirates-XRG skupaj z ekipo Soudal-Quick Step. Dirko je medtem predčasno končal član Red Bull Bora-Hansgrohe Maxim Van Gils, ki je veljal za glavno orožje nemške ekipe.

222 km do cilja: po številnih poskusih se je v begu izoblikovala skupina 12 kolesarjev. To so Mathis Le Berre (Arkea-B&B Hotels), Hannes Wilksch (Tudor Pro Cycling Team), Stan Van Tricht (Alpecin-Deceuninck), Jack Haig (Bahrain Victorious), Sakarias Koller Loland (Uno-X Mobility), Kamiel Bonneu (Intermarché-Wanty), Eduardo Sepulveda (Lotto), Rayan Boulahoite, Valentin Retailleau (TotalEnergies), Ceriel Desal, Johan Meens in Henri-François Renard Haquin (Wagner Bazin WB). Njihova prednost pred glavnino, v kateri je tudi Tadej Pogačar, znaša 1:45.

238 km do cilja: glavnina še vozi skupaj, zaenkrat se še ni izoblikovala ubežna skupina. Med 174 kolesarji so danes štirje takšni, ki so dirko že dobili. Med njimi seveda Tadej Pogačar in Remco Evenepoel, ki sta dobila štiri zadnje izvedbe dirke. Potem pa sta tu še Bob Jungels in Jakob Fuglsang, ki sta dobila dirko v letih 2018 in 2019.

10.15: kolesarji so odprli dirko Liege-Bastogne-Liege. Na startu ni bilo le Georga Bennetta, ki manjka zaradi "osebnih razlogov," kot so spočili iz njegove ekipe. Start dirke je v Liège’s Quai des Ardennes, pred kolesarji je 252 kilometrov.

🚩 Le départ est donné ! La 111ème édition de #LBL est lancée !



🚩 Wheels are rolling! #LBL 2025 is underway! pic.twitter.com/TEYeE6wLf4 — Liège-Bastogne-Liège (@LiegeBastogneL) April 27, 2025