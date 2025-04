Zaključna 5. etapa Dirke po Alpah je postregla z izjemno predstavo moštvenih kolegov in rojakov Paula Seixasa in Nicolasa Prodhomma iz ekipe Decathlon AG2R La Mondiale. Francoza sta se najprej otresla ubežnikov, nato pa skupaj prečkala ciljno črto. Kljub temu da so v ekipi želeli, da zmaga novinec v svetu profesionalnega kolesarstva, komaj 18-letni Paul Seixas, se je ta odločil, da zmago prepusti deset let starejšemu kolegu. To je za Prodhomma prva profesionalna zmaga, zato mu je to ogromno pomenilo.

La dernière étape pour Nicolas Prodhomme (offerte par Paul Seixas) 🇫🇷, le Tour des Alpes pour Michael Storer 🇦🇺, encore une fois auteur d'un joli numéro en solitaire #LesRP pic.twitter.com/OuAH9IBPJF — Eurosport France (@Eurosport_FR) April 25, 2025

Paul Seixas in Nicolas Prodhomme iz ekipe Decathlon AG2R La Mondial sta bila večino zadnje, pete etape Dirke po Alpah del ubežne skupine, nakar je na najbolj strmem delu trase, vzponu na Stronach (3 km z 12,3 % povprečnim naklonom), napadel komaj 18-letni Seixas, ki velja za enega največjih upov v svetu cestnega kolesarstva. Njegovemu pospešku ni mogel slediti nihče, razen moštveni kolega Prodhomme, ki je na trenutke deloval celo, kot da ima v nogah več dinamita kot njegov mlajši kolega Seixas.

Foto: Guliverimage

Že na spustu proti cilju je postalo jasno, da bo zmaga ostala v ekipi Decathlon AG2R La Mondial, saj si je najbližji zasledovalec, pozneje tretjeuvrščeni Emil Herzog, nabral že kar precej zaostanka. Kolesarja sta se na koncu dogovorila, da bo zmago v Lienzu odnesel Prodhomme, kar je na družbenih omrežjih poželo val odobravanja.

Po etapi je Prodhomme izrazil hvaležnost do Seixasa. "To je moja prva profesionalna zmaga in zelo sem srečen," je bil po etapi navdušen Prodhomme. "Ta teden sem trdo delal za ekipo. Želeli smo napasti skupni seštevek in osvojiti tudi etapo. Danes sem bil v ospredju skupaj s Paulom. Posebno je to doživeti skupaj z njim. To zmago si deliva. Lahko sem zmagal, ker je on tak talent. Paul bo zmagal še velikokrat. Zame je drugače, to je moja prva zmaga," je od sreče žarel Prodhomme, svoj pogled na darilo pa je prispeval tudi Seixas.

Paul Seixas après la victoire de Prodhomme: "L'équipe voulait que ça soit moi qui gagne, j'ai dit 'non, Nico la mérite plus que moi'! Je sais que je vais encore progresser. Il marche très fort mais on sait jamais. Ça me fait extrêmement plaisir de lui laisser aujourd'hui !" #TotA pic.twitter.com/Fa4vPG6e9q — Le Gruppetto (@LeGruppetto) April 25, 2025

"Ekipa je želela, da jaz zmagam, vendar sem rekel: 'Ne, Nico si to zasluži bolj kot jaz!' Trenutno je res močan, ampak nikoli ne veš. Izjemno sem vesel, da sem mu danes lahko prepustil zmago," je povedal aktualni mladinski svetovni prvak v kronometru.

Dirko je dobil Avstralec Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team), slovenskih kolesarjev pa na dirki ni bilo.

