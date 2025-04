Bizarno: Giulia Ciccioneja kaznovali zaradi specifičnega proslavljanja zmage #video

Medtem ko je v svetu profesionalnega kolesarstva veliko perečih problemov, se Mednarodna kolesarska zveza (UCI) rada ukvarja s precej manj pomembnimi težavami. V nedeljo so komisarji UCI kaznovali italijanskega kolesarja Giulia Cicconeja (Lidl-Trek), ki je zmago v prvi etapi dirke po Alpah proslavljal na svoj tipičen način, s tem, da na ciljni črte odvrže kolesarska očala. Tokrat ga je to stalo 250 švicarskih frankov (269 evrov) in 15 točk UCI, prihodnjič pa bi lahko bilo še huje.

Komisarji UCI so italijanskemu kolesarju Giuliu Cicconeju (Lidl-Trek) očitali, da je malomarno odvrgel predmet (kolesarska očala) v cilju. Gre za kršitev pravila UCI 2.12.007 / 8.3, po navedbah UCI pa je to šele prva takšna kršitev, ki so jo registrirali pri Cicconeju, čeprav je to storil že večkrat.

Giulio Ciccone takes Stage 1 of the Tour of the Alps and hits his trademark celebration 😎 pic.twitter.com/paHFKb1e8W — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) April 21, 2025

Tokrat ga je kršitev stala 250 švicarskih frankov in 15 točk UCI (za zmago jih je dobil 20), a ob ponovitvi dejanja bi lahko bilo še precej huje. Ciccone, ki se pripravlja na italijanski Giro, kjer bo skušal Primožu Rogliču (Red Bull BORA-hansgrohe) otežiti pot do zmage, bi bil lahko kaznovan z rumenim kartonom ali celo diskvalifikacijo z dirke, zagotovo pa s tristo "švicarji" kazni (323 evrov) in odvzemom 30 točk UCI.

Metanje očal je sicer standardno praznovanje Cicconeja ob zmagah. Na enak način je obeležil etapno zmago na Giru leta 2019 in 2022 ter etapno zmago na Dirki po Valenciji leta 2023. Po tej je Italijan suvereno dejal, da načina praznovanja ne misli menjati, a zna se zgoditi, da se bo ob strogih komisarjih UCI premislil …

