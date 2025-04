Belgijski navijaški klub Mateja Mohoriča se distancira od incidenta z bidonom

Dva dni po incidentu na kolesarski dirki Pariz–Roubaix, ko je eden od navijačev v Nizozemca Mathieuja van der Poela zalučal bidon, še vedno ni jasno, kakšne posledice bo nosil storilec. Ta je na dirko pripotoval s člani belgijskega navijaškega kluba Mateja Mohoriča, ki so dogodek javno obsodili in se ogradili od povzročitelja. "Z nami je pripotoval na dirko, ni pa naš član in v prihodnje ne bo več povabljen na naše dogodke," so zapisali na svojem profilu na Instagramu.

"Želimo biti zelo jasni: storilec ni član našega kluba navijačev," so se v objavi na Instagram profilu MatejMatjes javno distancirali od "navijača", ki je v nedeljo v nizozemskega kolesarskega zvezdnika Mathieuja van der Poela na dirki Pariz–Roubaix zalučal bidon. Kljub temu da jo je van der Poel k sreči odnesel brez posledic in dosegel še tretjo zaporedno zmago na tej sloviti enodnevni dirki, je incident sprožil široko obsodbo in pozive h kazenskemu pregonu, Nizozemec pa je dogodek označil celo za poskus uboja, saj bi se pri taki hitrosti lahko zgodilo marsikaj.

Whoever threw this bidon at Mathieu van der Poel, I hope you get identified and spend some time behind bars tonight. 🙏 #ParisRoubaixpic.twitter.com/Hqns9kP4xz — Benji Naesen (@BenjiNaesen) April 13, 2025

V navijaškem klubu MatejMatjes so v objavi na Instagramu zapisali, da je storilec na dirko res pripotoval z njihovim navijaškim avtobusom (zaradi finančnega pokritja stroškov avtobusnega prevoza so bili na pot povabljeni tudi nečlani), a da ni njihov član in glede na storjeno to niti v prihodnje ne bo mogel postati.

Storilca pozvali k predaji oblastem

Klub navijačev je ukrepal takoj po vrnitvi z dirke. Opravili so notranjo preiskavo in storilca pozvali, naj se preda oblastem. "Po vrnitvi domov je odbor preiskal incident in na podlagi slik ter nekaj drobcev pričevanj smo lahko rešili uganko. Storilca smo včeraj (v nedeljo, op. a.) zvečer pozvali, naj se preda policiji, sicer bomo to mi storili danes."

"Smo klub navijačev ZA kolesarja in ne proti kolesarju"

Njihova prizadevanja so takoj obrodila sadove, saj je storilec že v noči na ponedeljek sporočil, da se je predal policiji in izrazil obžalovanje nad storjenim dejanjem. "Storilec nas je ponoči sam kontaktiral in nam sporočil, da se je sam predal in da globoko obžaluje svoje dejanje. Kolikor nam je znano, storilec ni bil prepoznaven na nobeni sliki, zato smo storili vse, da bi ga identificirali. Tako kot vsi drugi smo nad tem dejanjem zgroženi in se želimo na vse načine distancirati od njega. Smo klub navijačev ZA kolesarja in ne proti kolesarju," so zapisali. Hkrati so izrazili svoje spoštovanje do van der Poela in potrdili, da storilec ni dobrodošel na nobenem od njihovih prihodnjih dogodkov.

Preberite še: