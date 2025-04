Pred nepozabno vožnjo Tadeja Pogačarja za drugo mesto na najtežji enodnevni klasiki Pariz–Roubaix sta v nedeljo na krajših preizkušnjah dirkali slovenski reprezentanci mladincev in članov pod 23 let. Žaku Erženu je uvrstitev v deseterico preprečila smola. Za mladinci je še bolj kaotična dirka, žal tudi s precej gmotne škode.

Mladinci so dirkali za Pokal narodov, kjer lahko nastopajo tudi mladinska moštva razvojnih ekip. Na dirki članov pod 23 let prve kategorije je bila Slovenija celo edina nacionalna ekipa ob francoski regionalni Hauts-de-France. Žak Eržen je dokazal, da sodi med najboljše v svoji generaciji, solidno pa so nastopili tudi mladinci, med katerimi večina v tej kategoriji nastopa prvo leto

Obilica smole za mladince

Dirka mladincev se je začelo nervozno. Kaotičen je bil že 28-kilometrski transfer do prvega tlakovanega odseka s številko 17. Po dveh ločenih padcih sta morala odstopiti Bor Ebner z zlomljenim okvirjem in Mai Prevejšek, ki je ostal brez sedeža. Za selekcijo sicer poskrbijo že uvodni trije odseki, kjer se nista najbolje znašla Vanja Kuntarič Žibert in Tomaž Gonza. Kuntarič Žibert je bil sicer odlično razpoložen in se preselil naprej, a je po defektu na odseku Carrefour de l'Arbre na koncu osvojil 59. mesto.

Bastian Petrič je dirkal v prvi skupini dobro, a kljub šesti poziciji na zahtevnem odseku Pavé de Auchy A Bersée (12) zaradi napake kolesarja pred seboj padel in izgubil stik z vodilno trideseterico ter končal 41. V zaključku je ostal spredaj le Gašper Štajnar, ki pa je zaradi slabe pozicije zamudil odločilni moment okoli 20 kilometrov pred ciljem, kjer je vodilna skupina razpadla. Končal je 33., z zaostankom 1:43.

"Upal sem na več dežja, a je bila dirka vseeno tehnična," je povedal Štajnar, ki sicer izhaja iz gorskega kolesarstva. »Padcem sem se izognil, napako pa sem naredil s slabo pozicijo na enem od sektorjev s petimi zvezdicami. Sicer sem prvo skupino ujel, a potem na koncu spet odpadel. Želel sem si več, a sem zadovoljen in bom preživel tudi s tem rezultatom."

Gal Stare Foto: Ana Kovač

Brez smole na takšni dirki ne gre

Uspešno je dirko na 89. mestu zaključil Gal Stare, ki je dirkal za mladinsko ekipo Soudal Quick-Step, do konca pa je prišel tudi Gonza, a izven časovnega limita.

Selektor Nace Korošec je bil po dirki zadovoljen s pristopom: "Številni padci in zapleti so pač sestavni deli take dirke. Tokrat smo jih kar nekaj 'pokasirali' tudi mi, a so fantje pokazali borbeno vožnjo.«

Žak Eržen Foto: Ana Kovač

Selektor članov pod 23 let Martin Hvastija ni mogel računati na lanskega mladinskega zmagovalca Pariz–Roubaixa Jakoba Omrzela, ki je dirkal v Ardenih. Lani drugi mladinec Erazem Valjavec je letos nastopal z razvojno ekipo Soudal Quick-Stepa (zaključil je 74.), Anže Ravbar pa z razvojno ekipo UAE Emirates Gen Z (na koncu je bil 67.).

Tako je bila reprezentanca precej oslabljena, vseeno pa smo lahko velike upe polagali na Žaka Eržena, ki je izrazil željo po nastopu za Slovenijo. Potem ko ga je na lanskem Pariz–Roubaix za mlajše člane v prvi sezoni v tej kategoriji izjemna raven dirkanja nekoliko presenetila, je bil letos zrel za uvrstitev med najboljše.

Žal je imel dva defekta. Po prvem na sektorju 17 okoli 80 kilometrov pred ciljem se je uspešno vrnil v prvo skupino, ki se je počasi krčila, tako da jih je slednjič ostalo samo ducat. Drugi defekt pa je imel na sektorju 6 okoli 25 kilometrov pred ciljem, od koder ni bilo več vrnitve. Na velodrom je pripeljal 21., z zaostankom 2:37.

Ostali so dirkali v skladu s svojimi zmožnostmi. V padec je bil udeležen tudi Vid Murn, ki je dirko končal izven časovnega limita, tako kot tudi Marcel Gladek. Brez uvrstitve so ostali Nejc Komac, Domen Oblak, Jon Pritržnik in Nejc Peterlin.

Mlajši člani čez 11 dni v Rim

Mladinci bi morali na prvi letošnji etapni dirki za Pokal narodov Eroica Juniores nastopati že ta teden, a so organizatorji zaradi finančnih razlogov dirko odpovedali. Naslednja bo tako Dirka miru, etapna dirka za Pokal narodov od. 8. do 11. maja. Člani pod 23 let pa bodo 25. aprila nastopili na enodnevni dirki Gran Premio della Liberazione v Rimu.

