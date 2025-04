Navijač, ki je v nedeljo na kolesarski dirki Pariz–Roubaix v nizozemskega kolesarja Mathieuja van der Poela zalučal bidon in ga zadel v glavo, je prek svojega odvetnika prvič povedal svojo zgodbo. 28-letnik iz Zahodne Flandrije pravi, da globoko obžaluje svoje dejanje. "Že nekaj dni me je sram."

28-letni Belgijec (njegova identiteta ostaja neznana), ki je na dirko pripotoval z belgijsko navijaško skupino Mateja Mohoriča, a ni njihov član, je pismo z opravičilom poslal osebno Mathieuju van der Poelu in njegovi ekipi Alpecin-Deceuninck, njegovo plat zgodbe pa so prek njegovega odvetnika Petra Desmeta objavili tudi v belgijskem mediju Het Laatste Nieuws.

"Seveda sem se želel najprej opravičiti Mathieuju van der Poelu. Tako sem vesel, da je v nedeljo prvi prečkal ciljno črto – kljub mojemu neumnemu dejanju. Toda hkrati se zavedam, da se moram opravičiti vsakemu kolesarju ali ljubitelju kolesarstva," je svojo izpoved začel nesrečni 28-letnik, ki je incident povzročil pod vplivom alkohola.

"Na dirko smo prispeli okoli 11. ure. Medtem ko smo čakali, da kolesarji pridejo skozi odsek, na katerem smo stali, smo v bližnjem šotoru nekaj popili. In da, moram priznati, da sem popil preveč," je priznal storilec.

"Neumen impulz, ne morem si razložiti drugače"

"Ko sem videl tisti rumeni bidon, ki je ležal na travnatem polju – morda ga je tisto jutro odvrgel eden od mladincev –, sem ga, ne da bi kaj dosti razmišljal, pobral. Ni bil povsem poln, je pa bilo vseeno nekaj tekočine v njem. V trenutku, ko se je Mathieu van der Poel približal, sem sprejel neumno odločitev in vrgel bidon. Zakaj sem to storil? To vprašanje si postavljam neprestano in nimam odgovora. Šlo je za izjemno neumen impulz, ne morem ga razložiti drugače. Ali sem oboževalec Wout van Aerta (šlo je za bidon ekipe Visma, katere član je van Aert) in sem želel blokirati njegovega nasprotnika? Absolutno ne, pravzaprav sploh nimam najljubšega kolesarja," je zapisal.

Whoever threw this bidon at Mathieu van der Poel, I hope you get identified and spend some time behind bars tonight. 🙏 #ParisRoubaixpic.twitter.com/Hqns9kP4xz — Benji Naesen (@BenjiNaesen) April 13, 2025

"Zdi se, kot da zdaj vsi govorijo o meni"

Storilec je van der Poela zadel naravnost v obraz, in to v trenutku, ko je ta s hitrostjo več kot štirideset kilometrov na uro švignil mimo. "Tako hudo mi je bilo, ko sem ga zadel, takoj mi je bilo žal. Vesel sem bil, da ni padel. Toda zakaj sem to naredil? Kako sem lahko tako neumen? Kaj se bo zdaj zgodilo z mano? Ta ena neumna sekunda je povzročila, da sem se znašel v neverjetnem medijskem viharju. Zdi se, kot da zdaj vsi govorijo o meni. Vem, da sem naredil napako, in bom prevzel odgovornost, upam pa tudi, da se bo prah kmalu polegel," si želi človek, ki bo še dolgo obžaloval svojo nespametno potezo.

Odvetnik: Moja stranka bo prevzela vso pravno odgovornost

Njegov odvetnik Desmet je dejal, da bo njegova stranka prevzela vso pravno odgovornost. "Seveda bi raje to rešili med seboj, vendar tudi on razume, da gre za stvar načela."

Glede na to, da se je incident zgodil v Franciji, tako žrtev kot storilec pa živita v Belgiji, postopek ne bo preprost, se zaveda Desmet, a pravi, da bo njegova stranka sprejele posledice, ki sledijo.

To ni prvi napad na van der Poela. Do zdaj so navijači nanj že zlivali urin, pljuvali, lani je ena od navijačic pod njegovo kolo zalučala kolesarsko čepico.

