Slovenski kolesarski superzvezdnik Tadej Pogačar se je danes na 89. Valonski puščici še enkrat poigral s tekmeci in pokazal, da mu na dovolj strmih klancih trenutno nihče ni kos. Z napadom na slovitem zidu Mur de Huy je v zadnjih nekaj sto metrih strl konkurente in prišel do svoje 94. profesionalne zmage. 26-letni kapetan moštva UAE Team Emirates – XRG je zdaj že osredotočen na nedeljsko dirko Liege–Bastogne–Liege.

"Zaključni klanec je lep, ampak ga kot kolesar ne maraš preveč," se je o ikoničnem zidu Mur de Huy, na katerem je danes strl tekmece, pošalil Tadej Pogačar, ki je prišel še do svoje šeste zmage v sezoni, v kateri si je na pomlad zastavil številne cilje. Morda celo preveč, zahtevne enodnevne klasike si sledijo druga za drugo in zdi se, da Pogačar dirka domala na vseh. Že v nedeljo ga čaka zadnja iz slovitega ardenskega trojčka in najprestižnejša med temi, spomenik Liege–Bastogne–Liege, na katerem je zmagal že v letih 2021 in 2023. Tudi tam se bo lahko zanesel na podporo močne ekipe UAE Team Emirates – XRG: "Tudi v nedeljo lahko naredimo nekaj velikega," je napovedal.

Pred današnjo Valonsko puščico je bilo nekaj vprašanj o smiselnosti Pogačarjevega nastopa, saj je pred vsega nekaj dnevi dirkal na Amstel Gold Race, kjer se mu je še poznala utrujenost po brutalnem spomeniku Pariz–Roubaix, a danes na cesti ni bilo videti, da bi bil zaradi tega ranljiv.

"Tadej je bil danes spet na neki drugi ravni," je priznal Thomas Pidcock. Foto: Guliverimage

Slovenec spet razred zase

"Tadej je bil danes spet na neki drugi ravni," je priznal Thomas Pidcock (Q36.5). "Pomembno je bilo, da nismo šli na polno prezgodaj. Morda bi lahko kaj naredil drugače in bi bil še malce hitrejši, a na splošno menim, da sem se dobro peljal v klanec, dobro sem se počutil. Za to dirko mi vedno govorijo, da bi mi morala ustrezati, pa sem se vedno mučil, zato je še posebej lepo, da se mi je uspelo prebiti na stopničke," je še povedal Britanec, ki je zasedel tretje mesto.

Francoz skoraj zajokal

Posebej čustveno pa je drugo mesto sprejel Kevin Vauquelin, prvi med smrtnimi, kot v šali radi poimenujejo drugouvrščene tekmovalce na dirkah, na katerih nastopa Pogačar. "Skoraj sem zajokal. V zadnjem času sem preživel nekaj težkih trenutkov, na Amstlu in preostalih dirkah nisem in nisem našel forme. Danes bi bila – glede na prijavljene kolesarje – izjemna že uvrstitev med najboljših deset. Tako pa sem ponovil lanski izid in zaostal le za enim, tokrat celo za nikomer drugim kot samim Tadejem Pogačarjem! Pa pred Remcom Evenepoelom in Tomom Pidcockom. Boljšega si ne bi mogel želeti," je razlagal 23-letni Francoz.

Kevin Vauquelin je bil šokiran, ko je spoznal, da je osvojil drugo mesto. Foto: Guliverimage

"Dobro sem bil postavljen na vznožju zaključnega klanca in osredotočen sem bil na to, da zadržim dober položaj. Hitro smo ustvarili dokaj veliko razliko, trdo sem se boril, nato pa sem videl, kako se je zelo zgodaj odpeljal Tadej in ostal sem miren, nadaljeval sem v svojem tempu. Nato sem opazil, da se je zlomil Remco, pa za njim še Ben Healy in rekel sem si: Zdaj je čas, napadi! Ne čakaj, kot si lani," je Vauquelin, član moštva Arkea - B&B Hotels, še podrobno opisal zaključek naporne dirke.

Lenny Martinez: Pogačarja sploh nisem videl. Foto: Guliverimage

Tako zatopljen, da Pogačarjevega napada sploh ni videl

Tako Pidcock kot Vanquelin sta trpela v mrazu in dežju, prav tako tudi četrtouvrščeni Lenny Martinez (Bahrain – Victorious). "Ves dan se nisem počutil najboljše, v zaključku pa sem pazil, da ne pregorim zaradi prezgodnjega napada. Videl sem že posnetke, kako je fante zmanjkalo v zadnjih dvesto metrih dirke, zato sem bil odločen, da nekaj moči privarčujem. Mogoče sem se preveč zadrževal, morda bi se lahko boril za stopničke, morda ne. Četrto mesto je v redu, ampak ko si tako blizu odru za zmagovalce, je tudi frustrirajoče. V zaključku sem bil tako osredotočen sam nase, da Pogačarjevega skoka niti nisem videl."

Results powered by FirstCycling.com