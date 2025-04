"Krasno je spet zmagati tukaj, zaključni klanec je zahteven in lep, vreme pa danes ni bilo najboljše, zato je bila dirka res naporna. Kronati jo z zmago pa je zato še toliko boljše. Odlično smo dirkali kot ekipa, se držali načrta, fantje so imeli odlične noge in z bolj ali manj isto ekipo gremo tudi na nedeljski Liege, zato se veselim še ene dobre dirke," je prirediteljem povedal zmagovalec dirke. Valonsko puščico je Tadej Pogačar dobil že leta 2023. Za svetovnega prvaka je bila to šesta letošnja zmaga in 94. v profesionalni karieri, v nedeljo bo svojo tretjo napadal še na spomeniku Liege–Bastogne–Liege.

Results powered by FirstCycling.com

Valonska puščica, potek dirke:

💪 𝑳𝒆 𝒑𝒂𝒕𝒓𝒐𝒏 𝒆𝒔𝒕 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒕𝒐𝒖𝒓 !



💪 𝑻𝒉𝒆 𝒎𝒂𝒔𝒕𝒆𝒓 𝒊𝒔 𝒃𝒂𝒄𝒌! #FlecheWallonne pic.twitter.com/7k9aWLRc83 — La Flèche Wallonne (@flechewallonne) April 23, 2025

Cilj: Tadej Pogačar je zmagovalec Valonske puščice!

500 m do cilja: Prvi je z napadom poskusil Irec Ben Healy (EF Education - Easy Post), a je Pogačar brž odgovoril in se je odpeljal v vodstvo! Nihče mu ne more slediti.

1 km do cilja: Jan Christen zdaj diktira tempo za Pogačarja.

1,3 km do cilja: Brandon McNulty za Pogačarja pripravlja napad na Mur de Huy.

3 km do cilja: Pogačar, McNulty, Evenepoel, Healy in Vauquelin so začasno nekoliko ušli tekmecem, a jih je naposled z veliko truda ujela malo večja skupina favoritov, končni obračun bo na Mur de Huy.

4,3 km do cilja: Evenepoel in Pogačar sta zdaj povsem na čelu dirke. Slovenec budno pazi na Belgijca.

5 km do cilja: Pogačarjev kolega Jan Christen je razredčil skupino favoritov, v kateri je ostalo le še kakšnih 15 kolesarjev, Pogačar, McNulty, Evenepoel, Healy, Vauquelin, Madouas, Gregoire, Martin, Nys, Laurence …

7 km do cilja: Bega je konec. Kolesarji so se zapodili na Chereve, Pogačarjevi kolegi z ostrim tempom redčijo glavnino, olimpijski prvak Remco Evenepoel se drži kolesa svetovnega prvaka Pogačarja.

7,5 km do cilja: V glavnini že poteka boj za položaje in dirkanje postaja napeto.

21 km do cilja: Kolesarji se še zadnjič danes vzpenjajo na d'Ereffe, na čelu glavnine sta ekipi glavnih favoritov, Pogačarjev UAE Emirates in Evenepoelov Quick-Step, tempo je narasel, prednost vodilne trojice Norvežanov pa spet naglo kopni. Vse je pripravljeno na končni obračun. Dež je nekoliko ponehal, cesta pa ostaja mokra in spolzka. Pogačar je sicer že slekel pelerino.

🤩 En place pour la bataille finale !



🤩 Ready for the final battle!#FlecheWallonne pic.twitter.com/V75XdvMNYF — La Flèche Wallonne (@flechewallonne) April 23, 2025

26 km do cilja: Stanje se je spet malce umirilo, glavnina je malce popustila, vodilna trojica zdaj vozi 22 sekund pred glavnino. V tej se Remco Evenepoel ves čas drži tik za Pogačarjevo ekipo UAE Emirates, ki narekuje tempo. Slovenec pa ves čas budno pazi na Belgijca. Je pa Evenepoelov Quic-Step ostal brez van Wilderja, ki je po padcu odstopil z dirke. Mattias Skjelmose je odstopil z dirke.

36 km do cilja: Kolesarji so se še drugič povzpeli na zloglasni Mur de Huy in se podali v zadnji krog, trojica Norvežanov ohranja 14 sekund prednosti, močno razpotegnjena glavnina jih ima na očeh.

💪 La grande bagarre n'a pas encore commencé mais le peloton est bien étiré au passage sur la ligne !



💪 The big battle hasn't started yet but the peloton is stretched out as it crosses the line!#FlecheWallonne pic.twitter.com/xODKzCjV8S — La Flèche Wallonne (@flechewallonne) April 23, 2025

40 km do cilja: Bilo je samo vprašanje časa. Na mokri in spolzki cesti se je zgodil prvi množični padec, na tleh se je znašel tudi zmagovalec nedeljske dirke Amstel Gold, Danec Mattias Skjelmose (Lidl – Trek), ki je dolgo potreboval, da se je vrnil na kolo, in verjetno že izpadel iz boja za današnjo zmago. Poleg Skjelmoseja so se na spolzkih tleh znašli še Patrick Konrad (Lidl - Trek), Julien Bernard (Lidl - Trek), Ilan van Wilder (Soudal Quick-Step), Jan Christen (UAE Team Emirates - XRG) in Cereilel Desal (Wagner Bazin WB).

Medtem se je ubežna skupina skrčila na le tri kolesarje. Tobias Foss (Ineos Grenadiers), Andreas Leknessund in Frederik Dversnes (Uno-X Mobility) pa imajo zdaj le še 17 sekund prednosti pred zasledovalci.

💥 Chutes dans l'échappée et dans le peloton. Dans un virage à droite, @CerielDesal glisse et tombe tout comme @skjelmose_ quelques secondes plus tard. Le danois souffre du genou.



💥 Crashes in the breakaway and in the peloton. In a right-hand bend, @CerielDesal slips and falls,… pic.twitter.com/F4vyg8CIr4 — La Flèche Wallonne (@flechewallonne) April 23, 2025

44 km do cilja: Kolesarji se vzpenjajo na Cote de Cherave, prednost ubežne skupine pa zdaj naglo kopni in znaša le še 20 sekund. Pobega bo kmalu konec. Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) in Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG) sta v ospredju glavnine pripravljena na dvoboj.

46 km do cilja: Kolesarje še naprej pere dež, razmere na cesti so klavrne, glavnina pa zdaj ohranja okoli 40 sekund razlike do vodilne šesterice.

56 km do cilja: Na vzponu na d'Ereffe je iz vodilne skupine izpadel še Simon Guglielmi (Arkéa-B&B Hotels), glavnina, na čelu katere domala ves čas tempo diktira Pogačarjeva ekipa UAE Team Emirates - XRG, pa se je ubežni šesterici približala na vsega 47 sekund.

Foto: Guliverimage

78 km do cilja: Ubežniki imajo še minuto in deset sekund prednosti pred glavnino. Pogačar in Evenepoel se v glavnini držita drug drugega. V ospredju ostaja le še sedmerica: Andreas Leknessund, Frederik Dversnes (Uno-X Mobility), Simon Guglielmi (Arkéa-B&B Hotels), Tobias Foss, Artem Shmidt (Ineos Grenadiers), Ceriel Desal (Wagner Bazin WB) in Robert Stannard (Bahrain Victorious). Tom Paquot (Intermarché - Wanty) je omagal in je že v glavnini.

👀 @EvenepoelRemco et @TamauPogi ne se quittent pas d'une semelle depuis le début de cette #FlecheWallonne.



👀 @EvenepoelRemco and @TamauPogi haven't left each other's side since the start of this #FlecheWallonne. pic.twitter.com/EZgUqX2ct4 — La Flèche Wallonne (@flechewallonne) April 23, 2025

100 km do cilja: Nova sprememba v ubežni skupini, v kateri je zdaj osem kolesarjev, priključek sta ujela tudi Andreas Leknessund (Uno-X Mobility) in domačin Tom Paquot (Intermarché - Wanty). Pred glavnino imajo minuto in pol prednosti. Dežuje.

Local hero Tom Paquot waited all year for this day 🤩



He joined the breakaway of Flèche Wallonne on his home roads 🇧🇪



🎥 @cyclingmedia_ag pic.twitter.com/J6lyNpV7BJ — Intermarché-Wanty (@IntermarcheW) April 23, 2025

114 km do cilja: Siebe Deweirdt (Team Flanders - Baloise), ki je bil del ubežne skupine, ni več zmogel tempa in je počakal na glavnino. Na čelu dirke je zdaj šest kolesarjev, ki imajo skoraj dve minuti prednosti pred glavnino. Vmes je še norveški dvojec Fredrik Dversnes (Uno-X Mobility) in Andreas Leknessund (Uno-X Mobility), ki ju do ubežne skupine loči še 22 sekund oziroma 300 metrov.



130 km do cilja: Robert Stannard (Bahrain - Victorious) in Tobias Foss (INEOS Grenadiers) sta ujela ubežno skupino in zdaj skupaj nadaljujejo pot do cilja. Prednost pred glavnino je nekoliko narasla in zdaj znaša minuto. Na čelu glavnine so kolesarji favoritov: UAE Emirates Tadeja Pogačarja, Soudal-Quickstep Remca Evenepoela in Lidl-Trek Mattiasa Skjelmoseja in Thibauta Nysa.

🏁 136 km - #FlecheWallonne



⏱️ Les deux contre-attaquants sont en train de revenir sur les 7 leaders. Ils n'ont plus que 20'' de retard. Le peloton est à 1'.



⏱️ The two counter-attackers are catching up with the 7 leaders. They are now only 20'' behind. The peloton is at 1'. https://t.co/VbXu92DXqk — La Flèche Wallonne (@flechewallonne) April 23, 2025

139 km do cilja: Glavnina zmanjšuje zaostanek za ubežno peterico. Iz glavnine je napadel Tobias Foss (INEOS Grenadiers), kmalu se mu je pridružil Roger Adrià (Red Bull - BORA - hansgrohe), dvojico pa je ujel še Robert Stannard (Bahrain - Victorious) in zdaj skupaj lovijo ubežnike, ki imajo samo še 35 sekund prednosti. Glavnina s favoriti zastaja nekaj manj kot minuto.

🏁143 km - #FlecheWallonne



L'avance du groupe de tête a fondu ! L'écart n'est plus que de 55''.



The lead of the leading group has melted away! The gap is now just 55". pic.twitter.com/Bp4mV8AdpE — La Flèche Wallonne (@flechewallonne) April 23, 2025

152 km do cilja: V ospredju se je izoblikovala skupina petih kolesarjev – Simon Guglielmi iz ekipe Arkéa - B&B Hotels, Artem Shmidt (INEOS Grenadiers), Ceriel Desal (Wagner Bazin WB), Tom Paquot (Intermarché - Wanty) in Siebe Deweirdt (Team Flanders - Baloise) –, ki so si ustvarili dobro minuto prednosti pred glavnino.

Foto: Reuters

11.40 – V Cineyu v Belgiji se je začela 89. izvedba enodnevne dirke Valonska puščica. Na startu so bile vse oči uprte v Tadeja Pogačarja, ki je prvi favorit za zmago, in Remca Evenepoela, ki trdi, da mu eksploziven zaključek nikakor ne ustreza.