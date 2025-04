Medtem ko Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG) dirka in navdušuje že vse od konca februarja, ko je sezono odprl z zmago na Dirki po Združenih arabskih emiratih, se njegov glavni tekmec na Dirki po Franciji Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) osredotoča samo na francoski Tour. Pogačar in Vingegaard se bosta prvič srečala junija na Kriteriju po Dofineji. Tam bo tudi Remco Evenepoel, medtem ko bo Primož Roglič, ki bo ves maj dirkal na Giru, generalko za Tour izpustil.

Medtem ko Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG) dirka skoraj vsak konec tedna, in to na največjih in najtežjih enodnevnih preizkušnjah, Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) ni bil v tekmovalnem pogonu že vse od 13. marca, ko je na dirki Pariz–Nica padel in doživel pretres možganov, posledično pa izpustil Dirko po Kataloniji, kjer je pozneje zmagal Primož Roglič (Red Bull – BORA – hansgrohe).

Kot so sporočili iz ekipe Visma | Lease a Bike, se bo Vingegaard na dirke vrnil šele v začetku junija, in sicer na generalko za Tour, Kriterij po Dofineji, in ne prej – na primer na spomeniku Liege–Bastogne–Liege to nedeljo ali na etapni Dirki po Romandiji (29. april–4. maj, op. a.), kot je njegov športni direktor Grischa Niermann namignil v enem od pogovorov za Wielerflits.

V ekipi Visma so se odločili, da ostanejo pri prvotnem načrtu. Vingegaard je priprave na Tour začel že ta teden, in sicer s testiranjem v vetrovnem tunelu v Aalborgu na Danskem, kjer je bil poudarek na finesah glede njegove pozicije na kolesu, kmalu pa se bo z ekipo odpravil tudi na višinske priprave v Sierra Nevado. Junija bo – kot rečeno – nastopil na Kriteriju po Dofineji (8.–15. junij), zadnje popravke pred Tourom pa bo opravil na višinskih pripravah v Tignesu.

Foto: Visma | Lease a Bike

"Ta teden sem treniral v vetrovniku v Aalborgu. Šlo je za priprave na Tour s poudarkom na mojem položaju na kolesu. Pomembno je, da se osredotočimo tudi na to in ničesar ne prepuščamo naključju," je za spletno stran ekipe povedal dvakratni zmagovalec Toura. "Poudarek je zdaj popolnoma na Tour de Franceu. Priprave na to dirko so se res začele," je sporočil Danec, ki je po padcu na dirki Pariz–Nica popolnoma okreval in nima več nobenih težav.

"Komaj čakam, da se vrnem na dirke. Zadnje leto nisem veliko tekmoval, zato sem še bolj nestrpen, da znova začnem. To velja za Dofinejo in seveda za Tour. A še prej me čakajo višinske priprave, da se spravim v formo. Potem bom poskušal na teh dveh dirkah tudi zmagati," je odločno napovedal 28-letni Vingegaard.

Medtem pa njegovega glavnega tekmeca Tadeja Pogačarja do konca prvega dela sezone v nedeljo čaka še četrti spomenik sezone, enodnevna belgijska klasika Liege–Bastogne–Liege, kjer je v preteklosti zmagal že dvakrat (2021 in 2024), žal pa je to tudi dirka, kjer si je leta 2023 zlomil zapestje, kar je močno otežilo njegove priprave na Tour.

