Prihodnost za Škodo? Ne ena octavia, kmalu bosta na cestah kar dve. #foto

Pri Škodi za letošnjo jesen napovedujejo koncept, ki bo po njihovem mnenju v javnosti delil mnenja. Koncept bodo pokazali na avtomobilsko-mobilnostni razstavi IAA v Munchnu, napovedoval pa bo naslednjo generacijo octavie. Sodeč po napovedih Klausa Zellmerja, izvršnega direktorja Škode, za britanski Autocar lahko pričakujemo oblikovalsko precej drugačen avtomobil, kot smo jih vajeni iz Mlade Boleslave.

Trenutna octavia je stara že pet let

Trenutno octavio, ki predstavlja temelj Škodine prodaje v Evropi, so na trg poslali leta 2020. Naslednji model bodo predvidoma izdelali na novi platformi SSP, ki bo namenjena predvsem električnim vozilom in bo osnova tudi naslednjega volkswagen golfa. Ta platforma naj bi bila primernejša od trenutne MEB, ki je bolj kot limuzinam in karavanom prilagojena križancem ter športnim terencem.

Jesensko razkritje bo šele koncept, ki bo serijski avtomobil postal kvečjemu proti koncu tega desetletja. Ali bo nova karavanska octavia le električna, še ni znano. Zelllmer pa je napovedal, da bodo nekaj časa najbrž prodajali kar obe – osveženo trenutno octavio s klasičnimi motorji in nato tudi že novo električno s platforme SSP.

S prilagojenimi pravili glede izpustov in normativov Euro7 bo Škoda prav tako osvežila bencinsko gnane modele fabia, kamiq in scala, na električni strani pa prihodnje leto pričakujemo model epiq. Ta bo predvidoma precej dražji od bencinsko gnanih bratov, pri kombinaciji hibridnega motorja in subvencij pa so nato električni avtomobili že lahko tudi cenejši.

Zellmer v pogovoru za britanske medije še enkrat ni skrival, da strošek izdelave električnega avtomobila za Škodo še vedno ni dovolj nizek.