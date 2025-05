Škoda je model favorit, ki ga je oblikoval Bertone, predstavila leta 1987 in ga izdelovala vse do leta 1994. To je bil zadnji Škodin avtomobil pred prevzemom s strani koncerna Volkswagen. Poganjal ga je 1,3-litrski štirivaljni motor, ki je imel moč od 40 do 50 kilovatov. Za razliko od prejšnjih Škodinih modelov je imel motor in pogon spredaj. Po koncu proizvodnje je favorita zamenjala naslednica felicia.

Oblikovalec Ljudmil Slavov ob originalnem favoritu. Foto: Škoda

Po zaslugi oblikovalca Ljudmila Slavova, sicer Bolgara, je Škodin oblikovalski studio pripravil moderno reinkarncijo favorita. Delo je Slavovu, ki je v projekt vložil okrog 120 ur svojega prostega časa, dobro uspelo.

Njegova vizija modernega favorita ima jasne vzporednice z Bertonovim originalom izpred 30 let, ob tem pa je Slavov koncept pomaknil bližje križancem kot klasičnim avtomobilom. S tem je koncept po zasnovi primeren za današnje avtomobilske čase. Slavovu je pri delu pomagal tudi David Stingl, ki je Slavove skice pretvoril v konkretni model.

Slavov je poleg klasičnega modernega favorita zrisal tudi dirkaško različico, ki je bila nekoč pomemben del originalnega favorita.

Pogled na nekdanji in moderni favorit:

Foto: Škoda Foto: Škoda Foto: Škoda Foto: Škoda Foto: Škoda