"Sijajno je končati prvi del sezone na tak način. Vesel sem, da je bil dosedanji potek sezone popoln," je bil po svoji tretji zmagi na spomeniku Liege – Bastogne – Liege zadovoljen najboljši kolesar sveta, svetovni prvak Tadej Pogačar. Postal je prvi kolesar v zgodovini, ki se je na šestih spomenikih zapored uvrstil na oder za zmagovalce, pa se z deveto zmago na najprestižnejših in najstarejših enodnevnih klasikah uvrstil na tretje mesto večne lestvice, na kateri sta zdaj pred njim le še belgijski legendi Eddy Merckx (19 zmag) in Roger De Vlaeminck (11).

"Zdaj se predvsem veselim počitka," je v cilju po naporni 252-kilometrski klasiki v Liegu še priznal 26-letni slovenski šampion Tadej Pogačar, ki je v napornem prvem delu sezone zbral sedem zmag. Nastopil je na vseh štirih spomenikih in prav na vseh stopil na oder za zmagovalce. Ta veličastni niz je začel že lani prav z zmago v Liegu, nato dodal še zmago na Lombardiji, pa v tej sezoni tretje mesto na Milano – Sanremo, zmago po Flandriji, pa drugo mesto v svojem krstnem nastopu na kraljici klasik, dirki Pariz – Roubaix in danes s še eno zmago na LBL.

Pred Pogačarjem le še belgijski legendi

S šestimi zaporednimi uvrstitvami na oder za zmagovalce na spomenikih je edinstven v kolesarski zgodovini, jeseni lahko na Lombardiji, ki jo je osvojil že štirikrat postane tudi prvi, ki bo na stopničkah stal na vseh petih spomenikih v sezoni. Z deveto zmago na spomenikih je prehitel Nizozemca Mathieua van der Poela, ki se med še aktivnimi kolesarji edini s Pogačarjem bori za naziv kralja klasik, na večni lestvici pa se je danes izenačil na tretjem mestu z Italijanoma Costantejem Girardengom in Faustom Coppijem ter Ircem Seanom Kellyjem. Pred Pogačarjem sta le še Belgijca Eddy Merckx (19 zmag) in Roger De Vlaeminck (11).

Kolesarski spomeniki – pet veličastnih Kolesarski spomeniki, t. i. monumenti, so najprestižnejše in najstarejše enodnevne dirke na svetu. Na kolesarskem koledarju jih je pet, obstajajo pa pobude, da se na seznam uvrsti še katero od dirk, na primer makadamsko italijansko klasiko Strade Bianche: Milano–San Remo (La Primavera, marec),

Dirka po Flandriji (Ronde van Vlaanderen, začetek aprila),

Pariz–Roubaix (Pekel severa, sredi aprila),

Liège–Bastogne–Liège (Stara dama, konec aprila),

Il Lombardia (Klasika odpadlega listja, oktober). Med še aktivnimi kolesarji imata največ zmag na spomenikih Pogačar in nizozemski specialist za klasike Mathieu van der Poel – oba po osem – a bi Slovenec razmerje v številu zmag lahko že danes premaknil v svojo korist.

Le preizkusil noge, pa strl konkurenco

Tako kot lani je tudi letos odločilen napad sprožil na klancu La Redoute in nato do cilja le povečeval prednost pred zasledovalci. "Tega nismo načrtovali, a ritem je bil že pred La Redoutom izjemno močan in opazil sem, da so mnogi tekmovalci ostali brez pomočnikov. Nato sem si rekel, da bom testiral noge in skušal pridobiti nekaj časa na vrhu, potem pa bi se odločil, ali bom napad nadaljeval. Zavezal sem se napadu, saj sem imel zelo dobre noge. Tako je bilo tudi na naslednjem klancu in lahko sem sam pripeljal do cilja," je zvezdnik ekipe UAE Team Emirates – XRG opisal dogajanje na današnji dirki.

Remco Evenepoel danes ni imel svojega dne. Foto: Guliverimage

Remco Evenepoel se je zlomil

Njegov največji tekmec bi moral biti Belgijec Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), a je pregorel in zasedel šele 59. mesto, v cilj pa je pripeljal tri minute in 11 sekund za Pogačarjem. "Nisem videl, kaj se dogaja. Najprej so nadzorovali glavnino, bili so na čelu, nato pa so kar izginili. Mislil sem, da varčujejo moči in morda pripravljajo napad na La Redoutu, a tudi na klancu Remca ni bilo na mojem zadnjem kolesu, kar me je dodatno motiviralo, da poskusim z napadom," je o tem povedal slovenski as.

"Takšne dirke ne lažejo. Če imaš dobre noge, si vselej v ospredju, če ne ... Jaz se danes nisem počutil najboljše. Ne morem reči, da sem prav hudo razočaran, je pa škoda, da nisem bil pravi," je pojasnjeval Evenepoel, ki se je šele pred devetimi dnevi vrnil na dirke po grdi poškodbi, ki jo je staknil 3. decembra, ko se je na treningu v Belgiji zaletel v odprta vrata poštnega avtomobila. "Čudežev ne moremo pričakovati, za vrhunsko formo so potrebni dobri in dolgotrajni treningi, jaz pa nisem imel priložnosti dobro trenirati. To je bilo danes očitno," je še povedal olimpijski prvak.

Pogačar in Evenepoel se bosta naslednjič pomerila na Kriteriju po Dofineji v začetku junija, nato pa julija še na osrednji dirki sezone, francoskem Touru, na katerem bo Pogačar napadal četrto zmago v karieri.

