Luka Elsner gosti nekdanji klub

Na uvodni sobotni tekmi 18. kroga francoskega prvenstva je vodilni PSG gostoval pri Lensu, kjer se je v 36. minuti znašel v zaostanku, nato pa v drugem polčasu z goloma Fabiana Ruiza in Bradleyja Barcolaja v 86. minuti pripravil popoln preobrat in zmagal, tako da ostaja neporažen v prvenstvu.

Osmi Toulouse z Miho Zajcem je na gostovanju pri Lyonu, ki je med tednom v pokalu sramotno izpadel proti petoligašu, remiziral z 0:0. Slovenski legionar je v igro vstopil v 85. minuti.

PSG je po preobratu zmagal pri Lensu. Foto: Guliverimage

Kriza Monaca se nadaljuje

Monaco je v petek gostoval pri zadnjeuvrščenem Montpellieru in izgubil z 2:1. Lille je gostil Nico in z zmago z enakim rezultatom skočil pred Monaco na tretje mesto.

Foto: Reuters

Monaco ne najde poti iz krize. Kljub vodstvu po prvem polčasu (natančen je bil Thilo Kerher v 32. minuti) se tudi z gostovanja pri Montpellieru vrača praznih rok. Za to je z zadetkoma v 55. in 82. minuti poskrbel Mousa Al-Tamari. Nogometaši iz kneževine tako novo zmago v ligi čakajo že vse od sedmega decembra, vmes so izgubili tudi tekmo francoskega superpokala proti PSG, iz pokalnega tekmovanja pa jih je po najstrožjih kaznih izločil Reims Luke Elsnerja.

Lille je po preobratu, potem ko so ob polčasu vodili gostje iz Nice, zabeležil nov komplet točk in se prebil pred moštvo iz kneževine.

Francosko prvenstvo, 18. krog:

Petek, 17. januar:

Sobota, 18. januar:

Nedelja, 19. januar:

Lestvica: