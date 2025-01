Elsner po odmevni pokalni zmagi dobil še novo okrepitev

Novi član Reimsa je postal v Madridu rojeni irski reprezentant John Patrick. Enaindvajsetletni vezist je nazadnje igral Getafe v Španiji, slednji je zanj dobil 1,2 milijona evrov odškodnine.

Patrick je decembra 2020 sicer postal najmlajši igralec Getafeja v članski konkurenci, a potem dobil malo priložnosti v prvi ekipi, šele v tej sezoni se je vrnil vanjo.

Formé au 𝘎𝘦𝘵𝘢𝘧𝘦 𝘊𝘍, 𝗝𝗼𝗵𝗻 𝗣𝗮𝘁𝗿𝗶𝗰𝗸 milieu de terrain de 21 ans né à Madrid, possède la double nationalité irlandaise et espagnole. 🇮🇪🇪🇸



🔎 https://t.co/7PZWG3znHs pic.twitter.com/khxcFogfmW — Stade de Reims (@StadeDeReims) January 15, 2025

Reims, ki je pred tem pripeljal tudi švedskega in japonskega branilca Malcolma Jenga in Hirokija Sekineja, v ligi na zmago čaka že od 10. novembra, trenutno je na 12. mestu z osmimi točkami zaostanka za mesti, ki vodijo v evropska tekmovanja, in z osmimi prednosti pred mesti, ki neposredno vodijo v drugo ligo.

Jakob Novak se seli v Romunijo

Slovenski nogometaš Jakob Novak bo kariero nadaljeval v Romuniji. Šestindvajsetletni vezist, ki je bil nazadnje član kazahstanskega kluba Atyrau, bo do junija 2027 igral v dresu Otelula Galatija, so potrdili pri romunskem prvoligašu.

Jakob Novak se seli v Romunijo. Foto: Aleš Fevžer

Novak, nekdaj slovenski mladinski reprezentant, se je v Romunijo preselil kot prost igralec. Za Atyrau je v zadnjih dveh sezonah odigral 57 tekem ter prispeval pet golov in šest podaj. Pred tem je igral v Turčiji pri drugoligašu Bolusporu, v Sloveniji pa je nosil drese Celja, Olimpije, z obema je bil državni prvak, in velenjskega Rudarja.

"Z veseljem prihajam v nekdanjega prvaka Romunije, v klub z lepo zgodovino. Pozdravljam navijače Otelula in jim sporočam, da bom dal vse od sebe za svojo novo ekipo," je Novak povedal za spletno stran novega delodajalca, za katerega je nekdaj igral tudi Jaka Štromajer.

Otelul v romunskem prvenstvu trenutno zaseda 11. mesto med 16 ekipami, od Slovencev pa v elitni romunski ligi igrajo še vratar Adnan Golubović za Dinamo Bukarešto (trenutni tretji v ligi), srednji branilec Matija Boben za Cluj (peti) in levi bočni branilec Michael Pavlović za Botosani (predzadnji).