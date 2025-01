Tian Nai Koren, sin nekdanjega kapetana slovenske reprezentance Roberta Korena, ki bo 31. julija dopolnil šele 16 let, je že štiri leta standardni člen mladinskih selekcij, za kadetsko ekipo pri NK Maribor pa je letos zabil že 26 golov.

✨🇸🇮 Club Brugge, PSV Eindhoven and also RB Salzburg are keen on signing 2009 born talent Tian Nai Koren for the summer.



He’s already playing Youth League 4 years under age and scored 26 goals with NK Maribor U17 team. pic.twitter.com/x7k7VOGusN