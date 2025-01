Radomlje predstavile prvega zimskega novinca

"Hitro smo se dogovorili. Ko sem slišal za to možnost, sem bil za. Iskreno, zelo sem vzhičen in komaj čakam, da začnem trenirati s soigralci," je za klubsko spletno stran dejal napadalno usmerjeni Đorđe Gordić in dodal: "Veliko sem slišal o slovenski ligi. Da je močna, a da lahko vsak vsakega premaga. Pričakujem dober drugi del sezone za Radomlje in zase."

Glede ciljev je bil tudi jasen. "Najprej zmage, nato goli in asistence. Prišel sem zmagovat, sebe pa bi opisal kot igralca, ki je dober v zaključkih akcij."

Gordić je bil nazadnje član belgijskega drugoligaša Lommela, ki je nogometaša Radomljanom posodil do konca sezone. Januarja 2023 je v Belgijo iz Mladosti iz Lučanov prestopil za 1,9 milijona evrov, je poročal Transfermarkt.

Como pripeljal francoskega vezista

Italijanski nogometni prvoligaš Como je tudi uradno potrdil prestop 24-letnega francoskega vezista Maxencea Caquereta iz Lyona. Nekdanji francoski reprezentant do 21 let je podpisal štiriinpolletno pogodbo, Italijane pa je stal 16,5 milijona evrov.

Caqueret v tej sezoni ni dobil veliko priložnosti pri Lyonu, kjer so bolj zaupali Nemanji Matiću, Corentinu Tolissoju, Jordanu Veretoutu in Tannerju Tessmannu.

Glavno vlogo pri prestopu naj bi imel trener Coma, nekdanji španski reprezentant Cesc Fabregas. "Maxence je vsestranski igralec in lahko narekuje ritem igri," je dejal Fabregas in dodal, da ima Caqueret izkušnje z najvišje ravni evropskega nogometa, "kar bo pomagalo okrepiti jedro naše ekipe".

