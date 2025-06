Belgijke ubranile naslov evropskih prvakinj

Košarkarice Belgije so postale šele tretja reprezentanca v zgodovini evropskih prvenstev, ki je ubranila zlato medaljo. Prvič so evropske prvakinje postale pred dvema letoma na eurobasketu v Ljubljani, uspeh pa so ponovile v Pireju, kjer so v finalu premagala Španijo s 67:65 (18:19, 31:37, 49:52).

Za Belgijo je to četrta medalja na evropskih prvenstvih, 2017 in 2021 so bile bronaste, Španija, ki je petič v zadnjih dvanajstih letih igrala v finalu, pa ostaja pri štirih naslovih. Španke so z dvanajstimi medaljami na EP druga najuspešnejša reprezentanca v Evropi za Sovjetsko zvezo, ki je bila 21-krat evropski prvak.

Finale v Pireju je bil ponovitev tistega izpred dveh let v Stožicah. Tedaj so Belgijke slavile s šestimi točkami razlike, danes v Grčiji pa so si naslov zagotovile po epskem preobratu. V zadnjih treh minutah so z delnim izidom 14:0 nadoknadile 12 točk zaostanka.

Pri Belgiji so večji del naloge v napadu opravile Julie Allemand z 19 točkami, Kyara Linskens (17 točk) in Emma Meesseman, ki je zbrala 16 točk in 11 skokov, na drugi strani pa so za Španijo po 11 točk dosegle Helena Pueyo, Paula Ginzo in Aina Ayuso.

V idealni peterki prvenstva so bile Italijanka Cecilia Zandalasini, Španki Alba Torrens in Raquel Carrera ter Belgijki Julie Allemand in Emma Meesseman. Slednja je bila tako kot v Ljubljani 2023 proglašena za najkoristnejšo igralko prvenstva.

Bronasto medaljo je osvojila Italija, ki je bila v tekmi za tretje mesto boljša od Francije s 69:54. Za Italijanke je to prva medalja na EP po 30 letih.

Slovenija je evropsko prvenstvo končala po predtekmovanju. V Bologni je izgubila z Litvo in Italijo ter premagala Srbijo. Zasedla je deveto mesto, kar je njena najboljša uvrstitev na dosedanjih petih EP.

Po evropskem prvenstvu je znanih vseh osem ekip, ki bodo zastopale Evropo v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2026. To so Belgija, Španija, Italija, Francija ter Turčija, ki so si mesto zagotovile prek EP, Nemčija kot gostiteljica SP ter Češka in Madžarska, ki sta bili najboljši na kvalifikacijskem turnirju avgusta lani.