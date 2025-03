Porušil se je most. Ena oseba umrla. #video

V belgijskem La Louvièru se je med rušitvenimi deli zgodila nesreča. Podrl se je avtocestni most, pri čemer je eden od delavcev umrl, dva pa sta bila poškodovana, potem ko se je del konstrukcije zrušil na barko.

Župan mesta Jacques Gobert je dejal, da je del mostu padel na barko pod njim in pri tem ukleščil dva delavca, ki so ju pozneje rešili. Reševalci so našli enega od pogrešanih delavcev, vendar ga niso mogli rešiti.

Pri akciji je pomagalo več kot 40 reševalcev. Oblasti so sprožile preiskavo, za žrtve in njihove družine pa je bil ustanovljen podporni center.

Foto: Reuters Foto: Reuters